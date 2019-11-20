Nadide Sultan’la Konya’da komşuluk günü etkinliği

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL





Konya'nın en büyük alışveriş ve eğlence merkezi M1 Konya AVM, 17 Kasım Dünya Komşuluk Günü'nde ‘Ne İstersen Komşunda Var’ sloganıyla muhteşem bir etkinlik düzenledi. Banu Noyan organizasyonuyla gerçekleşen etkinlikte sevilen şarkıcı Nadide Sultan, yemek dünyasının sevilen isimleri Elif Korkmazel ve Ayşe Tüter, M1 Konya misafirlerinin karşısına çıktı.



Türk misafirperverliğinin en önemli simgesi olan komşuluğun kutlandığı günde, izleyicilere unutulmaz bir gün yaşatan ünlü isimler, 80’lere ait nostaljik ev dekoruyla konukları geçmişe götürdü. Usta aşçılar Elif Korkmazel ve Ayşe Tüter, “Komşuluk paylaşmaktır. Ne istersen komşunda var” diyerek M1 Konya misafirlerine kendi elleriyle yaptıkları yemekleri sundu. 20 yıl önce seslendirdiği 'Konyalım' şarkısıyla bir döneme damga vuran Nadide Sultan ise en sevilen şarkılarıyla Konyalıları coşturdu. 1.5 yıl önce oğlu Kaan’ı dünyaya getirerek anne olan Nadide Sultan’ı görmeye akrabaları da geldi. Uzun zamandır Konya’ya gelemediğini söyleyen sanatçı, akrabalarıyla hasret giderdi. Komşuluğa çok önem verdiğini söyleyen Nadide Sultan, “Günümüzde komşuluğun önemi unutulsa da eski günleri hatırlamak çok güzel...” dedi. Etkinlik alanını hınca hınç dolduran Konyalılar, Nadide Sultan, Ayşe Tüter ve Elif Korkmazel’e büyük ilgi gösterdi. Etkinlik sonunda M1 Konya AVM Müdürü Tamer Yılmaz, organizatör Banu Noyan, Nadide Sultan, Ayşe Tüter ve Elif Korkmazel’e teşekkür ederek hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.