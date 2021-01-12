Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 12
hafif yağmur
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1550
ALTIN
443.509
DOLAR
7.4815
STERLİN
10.2082
EURO
9.1036
Tekirdağ'da kiralık gayrimenkuller
Tekirdağ'da kiralık gayrimenkuller
Akademik personel alınacak
Akademik personel alınacak
Konut İmarlı 4 adet arsanın satış ihalesi yapılacak
Konut İmarlı 4 adet...
24. Tüketici Ödülleri Sahiplerini Bekliyor
24. Tüketici Ödülleri Sahiplerini...
İstanbul Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Mali Destek Programları İlan Edildi
İstanbul Kalkınma Ajansı 2021...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Müzisyen olmak star olmaktan daha önemli!

Aziz Karataş’ın haberi için tıklayınız...

12 Ocak 2021 Salı 15:48
6 Okunma
Müzisyen olmak star olmaktan daha önemli!

HABER: AZİZ KARATAŞ

Geçtiğimiz günlerde ikinci teklisi “Aşktan Kovuldum"u müzikseverlerle buluşturan genç sanatçı “Cihan Ölçek”, dijital müzik platformlarında ve radyolardaki iddialı yükselişini sürdürüyor. 

Şarkısıyla kalplere dokunan, klibiyle de şarkının ruhunu izleyicisine tam anlamıyla yansıtan başarılı müzisyen “Cihan Ölçek”, müzikal kariyeri ile ilgili duygularını ise şu sözlerle ifade etti;

“Benim için iyi bir müzisyen olmak, gelip geçici bir star olmaktan daha kıymetli. Amacım; şarkılarımla insanların anılarına eşlik edebilmek, hayatlarının fon müziği olabilmek ve bu dünyada olmadığımda şarkılarımla anılabilmek.” 

Sözleri Cihan Ölçek’e ait olan şarkının müziğinde genç sanatçıya, N.M. Zarkan eşlik etti. “Aşktan Kovuldum”un düzenlemesi ise yine N.M Zarkan imzası taşıyor.

Müzikal kariyerinin yanı sıra dizi ve film müziği danışmanlığı da yapan “Cihan Ölçek”, yeni projesinin hazırlıklarına şimdiden başladı.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Cihan ÖlçekAşktan KovuldumMüzisyenStarMüzik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Melis Karaduman ve Canay Doğan'dan "Ben de Biraz Deliyim"
Melis Karaduman ve Canay Doğan'dan "Ben de Biraz Deliyim"
Show Tv Fenomeni Buse Şimşek Herkesi Güzelleştiriyor! 
Show Tv Fenomeni Buse Şimşek Herkesi Güzelleştiriyor! 
Sibel Demir Kendi Markasını İnşa Etti! 
Sibel Demir Kendi Markasını İnşa Etti! 
ASYA’NIN ‘UNUTUP GİTTİ’ DÖNÜŞÜ
ASYA’NIN ‘UNUTUP GİTTİ’ DÖNÜŞÜ
SEREN SERENGİL’E ‘DUMPİNG SENDROMU’ ŞOKU
SEREN SERENGİL’E ‘DUMPİNG SENDROMU’ ŞOKU
SERDAR ORTAÇ’TAN İLK FANTASTİK KLİP ‘ADALET’
SERDAR ORTAÇ’TAN İLK FANTASTİK KLİP ‘ADALET’
Erhan Erkal"İbrahim Erkal'dan Feyz Aldım
Erhan Erkal"İbrahim Erkal'dan Feyz Aldım
SOKAK SANATÇILARI EROL EVGİN SAHNESİNDE
SOKAK SANATÇILARI EROL EVGİN SAHNESİNDE
Kusursuz AŞK
Kusursuz AŞK

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma