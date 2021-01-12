Müzisyen olmak star olmaktan daha önemli!

HABER: AZİZ KARATAŞ

Geçtiğimiz günlerde ikinci teklisi “Aşktan Kovuldum"u müzikseverlerle buluşturan genç sanatçı “Cihan Ölçek”, dijital müzik platformlarında ve radyolardaki iddialı yükselişini sürdürüyor.

Şarkısıyla kalplere dokunan, klibiyle de şarkının ruhunu izleyicisine tam anlamıyla yansıtan başarılı müzisyen “Cihan Ölçek”, müzikal kariyeri ile ilgili duygularını ise şu sözlerle ifade etti;

“Benim için iyi bir müzisyen olmak, gelip geçici bir star olmaktan daha kıymetli. Amacım; şarkılarımla insanların anılarına eşlik edebilmek, hayatlarının fon müziği olabilmek ve bu dünyada olmadığımda şarkılarımla anılabilmek.”

Sözleri Cihan Ölçek’e ait olan şarkının müziğinde genç sanatçıya, N.M. Zarkan eşlik etti. “Aşktan Kovuldum”un düzenlemesi ise yine N.M Zarkan imzası taşıyor.

Müzikal kariyerinin yanı sıra dizi ve film müziği danışmanlığı da yapan “Cihan Ölçek”, yeni projesinin hazırlıklarına şimdiden başladı.