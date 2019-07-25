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MÜZİK ÖĞRETMENİNDEN SINGLE ÇALIŞMASI

‘’VALE’’ grubunun sempatik solisti ,uzun yıllar yurt içinde ve yurt dışında özel organisazyonlarda yerli ,yabancı repertuvarı ile sahne alan Hakan Berkhun ; söz ve müziği kendisine  ait aranjörlüğünü Aliş Kaygusuz’un üstlendiği ‘’SORMADIN MI KALBİME ‘’ isimli yeni single’ını  DGL müzik etketiyle yayımladı.

MÜZİK ÖĞRETMENİNDEN SINGLE ÇALIŞMASI

‘’VALE’’ grubunun sempatik solisti ,uzun yıllar yurt içinde ve yurt dışında özel organisazyonlarda yerli ,yabancı repertuvarı ile sahne alan Hakan Berkhun ; söz ve müziği kendisine  ait aranjörlüğünü Aliş Kaygusuz’un üstlendiği ‘’SORMADIN MI KALBİME ‘’ isimli yeni single’ını  DGL müzik etketiyle yayımladı.

25 Temmuz 2019 Perşembe 18:53
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MÜZİK ÖĞRETMENİNDEN SINGLE ÇALIŞMASI

HABER: DİNÇER KARACALAR

Söz ve müziği kendisine ait bir çok şarkısından geçtiğimiz yıllarda önce sosyal medyada dikkat çeken şarkısı   ‘’Sormadın mı Kalbine ‘’ bir çok versiyonda  müzik sektörüne hareket getirecek dinamiklikte bir şarkı, dinleyici ile buluşmaya hazır…

HAKAN BERKHUN :

İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarı mezunu .

1997 ‘de İstanbul Plaktan çıkan  5 vokalden oluşan ‘’Vale ‘’ adlı grubun güçlü vokallerinden.

Yurt içinde ve yurt dışında özel organisazyonlarda yerli ve yabancı repertuvarı ile  performanslarıyla dikkat çeken.

Otistik Çocuklar Okulunda Müzik  Öğretmeni.

Bir çok şarkısı ve bestesi ile müzik sektöründe yerini almaya hazır…

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
ValeMüzikMüzik öğretmeniSingleSormadın Mı KalbimeHakan Berkhun
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