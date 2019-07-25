MÜZİK ÖĞRETMENİNDEN SINGLE ÇALIŞMASI

HABER: DİNÇER KARACALAR

Söz ve müziği kendisine ait bir çok şarkısından geçtiğimiz yıllarda önce sosyal medyada dikkat çeken şarkısı ‘’Sormadın mı Kalbine ‘’ bir çok versiyonda müzik sektörüne hareket getirecek dinamiklikte bir şarkı, dinleyici ile buluşmaya hazır…

HAKAN BERKHUN :

İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarı mezunu .

1997 ‘de İstanbul Plaktan çıkan 5 vokalden oluşan ‘’Vale ‘’ adlı grubun güçlü vokallerinden.

Yurt içinde ve yurt dışında özel organisazyonlarda yerli ve yabancı repertuvarı ile performanslarıyla dikkat çeken.

Otistik Çocuklar Okulunda Müzik Öğretmeni.

Bir çok şarkısı ve bestesi ile müzik sektöründe yerini almaya hazır…