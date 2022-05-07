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MÜZİK KANSERİ YENDİ..

AYLİN KOÇAK & KORİDOR 'DAN SON BAKIŞ

07 Mayıs 2022 Cumartesi 23:19
MÜZİK KANSERİ YENDİ..

HASRET DİLEK DELİER

MANİSA

Aylin Koçak ve Koridor "Sinan Toprak Müzik Prodüksiyon" etiketiyle "Son Bakış" adlı teklilerini müzikseverlerin beğenisine sundu.

Sözü müziği Aylin Koçak'a, düzenlemesi Sinan Toprak'a, şiiri de  Tolga Atkın'a ( Koridor) ait şarkının video klibi ise Enes Bilal Taşcı  imzası taşıyor.

Tolga Atkın: "böyle bir proje de yer almak gurur verici şarkımız bu hastalıkla uğraşan herkese umut olsun" dedi.

Aylin Koçak ise "2021 yılında göğüs kanseri teşhisi konuldu. Teşhis konulduğu an kendimi yaşamın kıyısında hissettim. Aileme ilk zamanlar söyleyemedim. Üzülmelerini istemedim ama ilerleyen süreçte elbette söylemek mecburiyetinde kaldım. Bu süreçte eşimin çok desteğini gördüm. Kanser sürecinde duygularımın bana ilham olmasıyla kendi kendime söz-beste yapmaya başladım. Böylelikle şarkılarımın doğum süreci başlamış oldu.

Ameliyata girmeden önce yaşadığım yoğun duyguları “Son Bakış” adlı şarkım ancak bu kadar anlatabilirdi. Tek solukta yazdım ve besteledim. O an farkettim ki ürettikçe acım da azalıyordu. Adeta şifa kaynağımı bulmuştum diyerek sözlerine devam eden Koçak,

bu süreçte kuzenim Alican Avcı sayesinde tanıştığım yardımsever kişiliğinin yanı sıra müziğe olan tutkusuyla da tanınan iş insanı ve müzik yapımcısı Sinan Toprak’a şarkılarımı gönderdim. Beğendiğini söyledi ve İstanbul’a davet etti. Hiç beklemeden hazırlıklarını yaptı. Kayıtları ve klip çekimini bir hafta gibi kısa süre içinde birlikte bitirdik.

Müzik aşkı o kadar şifalandırmıştı ki beni, bir kanser hastasının en büyük desteği moralmiş ve ben bunu fazlasıyla gördüm. Bu süreçte elini tuttuğum müziğim ve şarkılarım bana şifa oldu. Şarkı kayıtlarımdan sonra genel kontrollerim neticesinde kanser bulgusuna rastlanmadı. Müzik sayesinde kanseri yendim. Yapımcım Sinan Toprak, şarkının tüm dijital gelirlerini Kanserle Mücadele Derneklerine bağışlayacağını açıkladı. Sosyal sorumluluk projesi oldu" dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
AYLİN KOÇAK & KORİDOR DAN SON BAKIŞMÜZİK KANSERİ YENDİ..Hasret Dilek Delier
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