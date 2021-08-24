Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 29
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1465.12
ALTIN
488.84
DOLAR
8.4162
STERLİN
11.5770
EURO
9.9082
Madeni yağ ve antifriz alınacak
Madeni yağ ve antifriz...
Araştırma görevlisi alınacak
Araştırma görevlisi alınacak
TSE araç kontrol merkezi kiraya verilecek
TSE araç kontrol merkezi...
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alım ilanı
Burdur Mehmet Akif Ersoy...
İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Müzik dünyasının hızlı çocuğu ‘Zamir’

Aziz Karataş’ın haberi için tıklayınız…

24 Ağustos 2021 Salı 16:32
7 Okunma
Müzik dünyasının hızlı çocuğu ‘Zamir’

HABER: AZİZ KARATAŞ

Netd Müzik etiketiyle yayınladığı “Bilir Yaradan” isimli ilk single çalışması ile kısa zamanda sosyal medyada 4 milyon tıklanma alan genç şarkıcı Zamir, müzik dünyasına jet hızıyla giriş yaptı. Söz ve müziğini Nefer Attila’nın yazdığı ve düzenlemesini ünlü aranjör Murat Yaprak’ın yaptığı şarkının yönetmen koltuğuna ise Salih Köksal oturdu. Yaklaşık olarak 3 aydır çalışmalarını titizlikle yürütülen şarkı, Apple Music, spotfy, netd gibi tüm platformlarda yayınlandı.  Şarkısını henüz yeni piyasaya süren genç şarkıcı Zamir, “Sosyal medyada büyük ilgi gördük, şarkımız gençlerin ortak buluşma noktası olan tiktok’ta şimdiye kadar 4 milyon gibi büyük bir tıklanma aldı. Dinleyenler şarkıya aşık olduğunu söyleyerek sözlerine şöyle devam etti : Birçok plak ve radyo şirketlerinden teklif alıyoruz, dinleyencilerim ise sosyal medya üzerinden bana mesaj yağdırıyor, şarkı dilimize dolandı günde en az 10 15 defa şarkıyı açıp dinliyoruz abi diyorlar. Bunlar motivasyonuzumu arttırıyor yeni çalışmalar için kolları sıvayıp vites yükselttik” dedi. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
ZamirBilir Yaradan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mustili Medya Ajansı’na başarı ödülü
Mustili Medya Ajansı’na başarı ödülü
‘Erik Dalı’nın sahibinden yeni şarkı!
‘Erik Dalı’nın sahibinden yeni şarkı!
Sanatçı Samet Ustaoğlu yaza sahneleriyle damga vuruyor
Sanatçı Samet Ustaoğlu yaza sahneleriyle damga vuruyor
DOĞA İLE BAŞBAŞA KONSER…
DOĞA İLE BAŞBAŞA KONSER…
Deniz Akkaya cezaevine konuldu
Deniz Akkaya cezaevine konuldu
AZERBAYCAN’DA BİR NUMARA
AZERBAYCAN’DA BİR NUMARA
Yakın Zamanda İlk Şarkısı Dinleyici ile Buluşacak
Yakın Zamanda İlk Şarkısı Dinleyici ile Buluşacak
MFÖ ÜÇ YIL ARADAN SONRA İSTANBUL’DA HAYRANLARI İLE BULUŞOR…
MFÖ ÜÇ YIL ARADAN SONRA İSTANBUL’DA HAYRANLARI İLE BULUŞOR…
Gılgamış Destanı sürprizi
Gılgamış Destanı sürprizi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma