Müzik dünyasının hızlı çocuğu ‘Zamir’

HABER: AZİZ KARATAŞ

Netd Müzik etiketiyle yayınladığı “Bilir Yaradan” isimli ilk single çalışması ile kısa zamanda sosyal medyada 4 milyon tıklanma alan genç şarkıcı Zamir, müzik dünyasına jet hızıyla giriş yaptı. Söz ve müziğini Nefer Attila’nın yazdığı ve düzenlemesini ünlü aranjör Murat Yaprak’ın yaptığı şarkının yönetmen koltuğuna ise Salih Köksal oturdu. Yaklaşık olarak 3 aydır çalışmalarını titizlikle yürütülen şarkı, Apple Music, spotfy, netd gibi tüm platformlarda yayınlandı. Şarkısını henüz yeni piyasaya süren genç şarkıcı Zamir, “Sosyal medyada büyük ilgi gördük, şarkımız gençlerin ortak buluşma noktası olan tiktok’ta şimdiye kadar 4 milyon gibi büyük bir tıklanma aldı. Dinleyenler şarkıya aşık olduğunu söyleyerek sözlerine şöyle devam etti : Birçok plak ve radyo şirketlerinden teklif alıyoruz, dinleyencilerim ise sosyal medya üzerinden bana mesaj yağdırıyor, şarkı dilimize dolandı günde en az 10 15 defa şarkıyı açıp dinliyoruz abi diyorlar. Bunlar motivasyonuzumu arttırıyor yeni çalışmalar için kolları sıvayıp vites yükselttik” dedi.