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Mustafakemalpaşalı Yönetmen Gülşen Açıkgöz Ödülden ödüle koşuyor

23 Kasım 2021 Salı 10:26
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Mustafakemalpaşalı Yönetmen Gülşen Açıkgöz Ödülden ödüle koşuyor

ASLAN SAYIM

Mustafakemalpaşa doğumlu Gülşen Açıkgöz geçtiğimiz haftalarda düzenlenen Zirve ödüllerinde en iyi yönetmen ödülüne layık görülmüştü. Bu defa da Açıkgöz, BHS Group Medya ve Türkiye Azerbaycan Strateji ve Ekonomi Kulübü’nün 4. kez organize ettiği Türkiye & Azerbaycan Kardeşlik Ödülleri gecesinde en iyi yönetmen ödülünü aldı.

Korku filmlerine imza atan ve Nefrin filmi ile zirveye ulaşan Açıkgöz, Türkiye’de ilk korku filmleri kadın yönetmeni olarak tanındı. Dizi yönetmenliği de yapan Gülşen Açıkgöz, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda: ”Kızıma bırakacağım en güzel mirasım ödüllerim ve başarılarım” dedi.

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Mustafakemalpaşalı Yönetmen Gülşen Açıkgöz Ödülden ödüle Koşuyor
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