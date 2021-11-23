Mustafakemalpaşalı Yönetmen Gülşen Açıkgöz Ödülden ödüle koşuyor

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Mustafakemalpaşa doğumlu Gülşen Açıkgöz geçtiğimiz haftalarda düzenlenen Zirve ödüllerinde en iyi yönetmen ödülüne layık görülmüştü. Bu defa da Açıkgöz, BHS Group Medya ve Türkiye Azerbaycan Strateji ve Ekonomi Kulübü’nün 4. kez organize ettiği Türkiye & Azerbaycan Kardeşlik Ödülleri gecesinde en iyi yönetmen ödülünü aldı.

Korku filmlerine imza atan ve Nefrin filmi ile zirveye ulaşan Açıkgöz, Türkiye’de ilk korku filmleri kadın yönetmeni olarak tanındı. Dizi yönetmenliği de yapan Gülşen Açıkgöz, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda: ”Kızıma bırakacağım en güzel mirasım ödüllerim ve başarılarım” dedi.