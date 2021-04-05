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Mustafa Yılmaz “ BEN DE İNSANIM”

05 Nisan 2021 Pazartesi 10:27
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Mustafa Yılmaz “ BEN DE İNSANIM”

HABER: ASLAN SAYIM

Mustafa Yılmaz’ın yeni Şarkısı Hayrettin güneş yönetmenliğinde  yaşanmış bir hayat hikayesini ele alarak  çektiği klip yine çok ses getirecek. 16 Nisan’da çıkması planlanan ben de insanım şarkısı “Seven Hiçbir İnsan Asla Aldatılmayı Hakketmez” Etiketiyle Paylaşıma Sunulacak .

Yapım:  Hayrettin Güneş & Mehmet Güneş Grand Müzik etiketiyle tüm dijital platformlar da olacak. Yaklaşık 40 kişi görev üstlendi çekiminin üç gün toplam hazırlığının 30 gün sürdüğü klip aslında daha çok kısa film tadında gözünüzü kırpmadan izleyebileceksiniz. 

Söz Müzik Ersoy dinç olan şarkıda ayrıca birde düeti bulunmakta.

Hayrettin Güneş ; inandığım her proje kısa film tadında ve mesaj içerikli olmak zorunda, bu anlamda Önümüzdeki günlerde bu tarz kliplerimizi daha çok izleme fırsatı bulacaksınız.

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
Mustafa Yılmaz BEN DE İNSANIM
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