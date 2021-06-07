Mustafa Malkoç’tan ‘Aşk Bilmecesi’

HABER: DİNÇER KARACALAR



“Tanrıdan Diledim” cover’ıyla büyük beğeni toplayan Mustafa Malkoç, ikinci single’ı için yeni bir şarkıyı yorumladı. “Aşk Bilmecesi” adlı eser, 3M Müzik Yapım etiketiyle dijital platformlarda yayınlandı.



3M Müzik Yapım’ın kurucusu Mustafa Malkoç, müzik dünyasında uzun yıllara dayanan tecrübesiyle stüdyoya girdi ve “Tanrıdan Diledim” türküsünü seslendirdi. Cover çalışma büyük beğeni topladı. Malkoç, dinleyicilerin talebi üzerine bir kez daha mikrofon başına geçti.



SIFIR KİLOMETRE ŞARKI

Mustafa Malkoç, bu kez yeni bir şarkıyı yorumladı. Sanatçı, söz ve müziği Gülşah Kargılı’nın imzasını taşıyan “Aşk Bilmecesi” adlı esere hayat verdi. Aranjesine Ercan Bal’ın imza attığı pop arabesk tarzındaki çalışma, 3M Müzik Yapım etiketiyle dijital platformlarda yayınlandı.



KLİP SETİ DOLAPDERE’DE KURULDU

“Aşk Bilmecesi”ne şarkının duygusunu yansıtan etkileyici bir klip çekildi. Mustafa Malkoç, yönetmen koltuğunda Ferit Çetinkaya’nın oturduğu klip için Beyoğlu’nun en eski semtlerinden Dolapdere’de kamera karşısına geçti. Klip, dijital müzik platformlarında müzikseverlerin beğenisine sunuldu.