Mustafa Bulut "Kurşun" dizisinin çekimlerine hazır

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

Son hazırlıklarını yapan Mustafa Bulut, başrolünü oynayacağı "Mafya Babası" karakteri için atış eğitimlerini tamamladı.

Yoğun bir hazırlık içerisinde olan Bulut, 13 bölümlük sezonun hikayesinin çekimlerini İstanbul'da gerçekleştirecek. İzleyiciyi büyük sürprizlerin beklediği dizi, geçmişten gelen acının intikama dönüştüğü ve içini hırs bürümüş bir mafya babasının yapacaklarının sınırı olmamasını, aynı zamanda kendi hayatından demeçler olduğu, dünden bugüne tüm başarılarını konu alıyor.

Mustafa Bulut dizisi için birçok ünlü oyuncuyla görüşmeler yaptığını ve görüşmelerin olumlu geçtiğini belirtti. Dizi, oyuncu kadrosunun profesyonelliği ile izleyicileri ekranlara kilitleyerek dizi sektöründe iddialı bir çıkış yapacağa benziyor.