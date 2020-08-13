​​​​​​​Mustafa Ali Akalın Almanya’nın yıldızlarına araba satıyor

Çevresinde araba tutkusuyla tanınan Mustafa Ali Akalın bu hobisini mesleğe dönüştürdü, Almanya’da bir oto dizayn şirketi kurdu. Lüks araçlarda yaptığı estetik tasarımlarla Almanya’daki şöhreti günden güne yayılan Akalın’ın müşterileri arasında ülkenin ünlü sanatçı ve futbolcuları da var.