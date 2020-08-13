Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Bolu'da tarihi hamam, restore ediliyor
Bolu'da tarihi hamam, restore ediliyor
Konya'da Persied meteor yağmuru şöleni
Konya'da Persied meteor yağmuru şöleni
Türkiye'de ailemle birlikte kendimi çok huzurlu hissediyorum
Türkiye'de ailemle birlikte kendimi çok...
Caretta yuvalarında 'pandemi' rekoru
Caretta yuvalarında 'pandemi' rekoru
Güneşin hem sıcağı hem de ışınları tehlikeli
Güneşin hem sıcağı hem de...
İş fırsatları için hemen tıkla!

​​​​​​​Mustafa Ali Akalın Almanya’nın yıldızlarına araba satıyor

Çevresinde araba tutkusuyla tanınan Mustafa Ali Akalın bu hobisini mesleğe dönüştürdü, Almanya’da bir oto dizayn şirketi kurdu. Lüks araçlarda yaptığı estetik tasarımlarla Almanya’daki şöhreti günden güne yayılan Akalın’ın müşterileri arasında ülkenin ünlü sanatçı ve futbolcuları da var. 

13 Ağustos 2020 Perşembe 18:41
0 Okunma
​​​​​​​Mustafa Ali Akalın Almanya’nın yıldızlarına araba satıyor
HABER: DİNÇER KARACALAR
Yaşamını Almanya’da sürdüren Mustafa Ali Akalın, Bavyera eyaletinde bulunan Mainburg kasabasında kurduğu MH VIP Design adlı şirketiyle otomotiv dünyasına iddialı bir giriş yaptı. Araba tutkusunu mesleğe dönüştürerek VIP araçlar modifiye etmeye başlayan Akalın, imza attığı şık, estetik ve konforlu tasarımlarla adını çok kısa süre içinde duyurmayı başardı. 

HEDEF: DÜNYANIN EN İYİSİ OLMAK


MH VIP Design şirketinin müşterileri arasında Alman futbolcular, sanatçılar ve işadamları da var. Çok sayıda tanınmış isme lüks otomobil satan, ayrıca araçlarının içini dizayn eden Mustafa Ali Akalın, şirketler için de VIP arabalar tasarlıyor. Başarılı girişimcinin hedefi ise alanında dünyanın en iyisi olmak.

Önce Vatan Gazetesi

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÜNLÜ RAPÇİ BURAK KİNG ‘DEN 15 GÜNDE YENİ ŞARKI
ÜNLÜ RAPÇİ BURAK KİNG ‘DEN 15 GÜNDE YENİ ŞARKI
MURAT PARASAYAR SON REKLAMINDA ARABA YIKADI
MURAT PARASAYAR SON REKLAMINDA ARABA YIKADI
Rampapam Savaşları Yabancı Listelerde
Rampapam Savaşları Yabancı Listelerde
KALBEN, DERYA KÖROĞLU, GÜLDEN KARABÖCEK VE CEYLAN “MURATHAN MUNGAN ŞARKILARI KONSERİNDE BULUŞACAK
KALBEN, DERYA KÖROĞLU, GÜLDEN KARABÖCEK VE CEYLAN “MURATHAN MUNGAN ŞARKILARI KONSERİNDE BULUŞACAK
ŞANS CAN’DAN YANA
ŞANS CAN’DAN YANA
CADI KAZANI İLE DANSA DAVET
CADI KAZANI İLE DANSA DAVET
HÜLYA AVŞAR’IN ‘‘YALANLAR İÇİNDE’’ DESTEĞİ
HÜLYA AVŞAR’IN ‘‘YALANLAR İÇİNDE’’ DESTEĞİ
ERKEK ARKADAŞINI KLİBİNDE OYNATTI
ERKEK ARKADAŞINI KLİBİNDE OYNATTI
Kumsalda Aşk Dansı
Kumsalda Aşk Dansı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı