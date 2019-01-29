Müslüm Gürses'in ayak seslerini Mr. Jade duyurdu

İSTANBUL / DİLEk KÖROĞLU

Yaz aylarına damgasını vuran Mr. Jade, Niran Ünsal'la birlikte seslendirdiği ''Aşk Benim Neyime'' şarkısıyla kışı sarsmaya şimdiden başladı.

Yurt dışındaki başarılı iş adamı ve 1.3 Milyon takipçili Instagram fenomeni kimliğinin yanında sanatçı kimliğiyle de bomba etkisi yaratan Mr.Jade, Niran Ünsal'la düet yaptığı ''Aşk Benim Neyime'' şarkısıyla müzik piyasasına bomba gibi giriş yaptı. YouTube platformunda ve müzik kanallarında yayına giren klip, şimdiden büyük ses getirmeye başladı.

KLİPTE WİLMA ELLES, ARANJEDE İSMAİL YK

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizindeki Caroline rolüyle Türkiye'nin gündemine oturan Wilma Elles, ''Aşk Benim Neyime'' şarkısının klibinde Mr.Jade'e eşlik eden isim oldu. Wilma Elles'in klipte canlı canlı mezara girmesi sosyal medyada bomba etkisi yarattı.

Şarkının aranjörlüğünü Mr.Jade'in kuzeni olan ve yaz aylarında ''Welcome to Turkey'' şarkısına beraber imza attığı ünlü şarkıcı İsmail YK ve YK Kardeşler üstlendi. Şarkının Mr. Jade, Niran Ünsal, İsmail YK, Wilma Elles ve Yurtseven Kardeşleri bir araya getirmesi ''kadro şampiyonlar ligi gibi'' yorumlarını beraberinde getirdi.

MÜSLÜM GÜRSES'İN AYAK SESLERİNİ MR. JADE DUYURDU

Klibin yayına girmesinin ardından yüzlerce yorum beraberinde geldi. Yorumlarda en çok dikkat çeken kısım Mr. Jade'in sesinin ve yorumunun Müslüm Gürses'e benzetilmesi oldu. Birçok YouTube ve Instagram kullanıcısı, Müslüm Gürses ile olan ses benzerliğine değindi.