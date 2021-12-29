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MURAT YAĞCIOĞLU'NUN YENİ TEKLİSİ TÜM PLATFORMLARDA! 

29 Aralık 2021 Çarşamba 11:05
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MURAT YAĞCIOĞLU'NUN YENİ TEKLİSİ TÜM PLATFORMLARDA! 

HABİB BABAR

Başarılı dj ve prodüktör Murat Yağcıoğlu'nun 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne özel yeni teklisi “World Hear To Me” tüm müzik platformlarında yayında.

Sözü ve müziği sanatçının kendisine ait olan şarkının düzenlemesinde Opirus Müzik / Murat Yağcıoğlu, müziğinde ise yine Murat Yağcıoğlu’nun imzası var. Şarkının dikkat çeken klip yönetmenliğini ise Alpaslan Topal üstlendi.

Engellerin hayatın ritmini engellemediğini hissettirerek farkındalık yaratmaya çalışan Murat Yağcıoğlu'nun yeni projesi “World Hear To Me” Selim Gülgören Yapım etiketiyle tüm müzik platformlarında ve klibi NetD kanalında yayında.

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MURAT YAĞCIOĞLUNUN YENİ TEKLİSİ TÜM PLATFORMLARDA
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