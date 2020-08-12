MURAT PARASAYAR SON REKLAMINDA ARABA YIKADI

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Geçtiğimiz yıl üç tiyatro oyununda birden başrol oynayarak yoğun bir sezon geçiren Murat Parasayar bu yıl pandemi nedeni ile eşi Burçin Parasayar ile evlerinde gözlerden uzak aşk yaşıyordu. Korona yasaklarının gevşemesi ile birlikte birçok reklam dizi ve sinema projesinden teklifler alan yakışıklı oyuncu geçtiğimiz günlerde Murat Lojistik firmasının reklamında kamera karşısına geçti. Rolü gereği gözü gibi baktığı nostaljik Mercedes arabasını satış için internete koymadan önce yıkaması gereken arabasını yıkamacılara teslim etmeye kıyamayan ve aracı sabunlu sularla kendisi yıkayan titiz bir iş adamını canlandırdı. Oldukça komik anların yaşandığı çekimler sırasında Parasayar’ın bütün sahnelerini eşi Burçin Parasayar kameraya almayı ihmal etmedi.

Bu arada Parasayar çifti; pandemi yasaklarından artık çok sıkıldıklarını İstanbulun renkli gece hayatını çok özlediklerini söylediler.