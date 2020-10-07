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Murat Parasayar: Sahneyi Özlüyorum

07 Ekim 2020 Çarşamba 15:57
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Murat Parasayar: Sahneyi Özlüyorum

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Yeşilçam'ın unutulmayan klasiklerinden "Şoför Nebahat" tekrar tiyatroseverlerle buluşmak için gün sayıyor. Çiğdem Tunç Tiyatrosu tarafından tiyatroya uyarlanan "Şoför Nebahat" adlı oyunda Komser Derman’ karakterine can veren Murat Parasayar sahneleri ve seyirciyi çok özlediğini söyledi, 18 Ekim’de Maltepe sahilde sahne alacak oyun öncesinde mikrofonlarımıza konuşan ünlü oyuncu; Tiyatro burnumda tütüyordu... Pandemi den dolayı ara vermek zorunda kaldığımız tiyatroya yedi ay sonra tekrar dönmekten çok mutluyum.. Normal şartlarda bu aylar sezon başlangıcı olup turnelerle ayda 7-8 oyun oynamak varken bu şartlarda ayda tek oyun bile Bi nefestir bizler için... Bu nefes benim için çok özel bir yeri olan Şöför Nebahat olunca keyfi de başka oluyor.. Gerek oyoncu kadrosu.. Gerek dekoru.. Gerek dansçılarıyla birlikte kalabalık kadrosuyla (18 kişi) görsel bir şölene dönüşen oyunumuzu yıllarca oynamak isterim… Ayrıca bu yıl Bora Gencer kardeşimin de oyunumuza dahil olması ile ekibimiz daha da güçlendi. 18 Ekim de tiyatro sevenleri maltepe sahile bekliyoruz. Dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Murat Parasayar: Sahneyi ÖzlüyorumYaşar Şenyüz
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