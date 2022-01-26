Murat Parasayar ‘‘Evlilik yakında mı’’ - İrem Derici; ‘‘Yok ayol, ne gerek var’’

Haber: Yaşar Şenyüz

Elit Medya Group tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenen “Yılın Marka Güzellik Ödülleri” önceki akşam Sheraton İstanbul City Center’da sahiplerini buldu. Gecede birçok ünlü isme ödülleri verildi. Gülden Karaböcek, Ahmet Selçuk İlkan, İrem Derici gibi çok sayıda ünlü ismin katıldığı gecede iş kadınlarından Nazlı Certel'den alkışlanacak bir davranış geldi. Certel 2023’ün sonuna kadar şiddet mağduru 50 kadını istihdam edeceğini açıkladı.Yaklaşık 250 davetlinin katıldığı “Kadına şiddete hayır” temalı gecenin sunucuları Murat Parasayar ve özlem Yıldız oldu.

İrem Derici; Gelin olmuş geliyorum

Konuklar İrem Dericinin verdiği konserle muhteşem bir gece yaşadılar.

Derici, masumiyetin sembolü olan beyaz kıyafet tercih ettiğini söyleyerek “Marka desen, endam desen, güzellik desen hepsi var. Tam paketim. Biliyorsunuz çok masumumdur.” dedi

Şarkıcı, “Cem Belevi ayrı kaldığınız 96 güne 96 gül gönderdi mi?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“10 yıldır hiç yapmadığım bir şey yapacağım. Bu konuyla ilgili konuşmayacağım. Evet, ilk defa oluyor. Bugün sahnede beyaz melek gibi süzüleceğim.”

Derici, sahneye çıkarken de “Gelin olmuş geliyorum” dedikten sonra Murat Parasayarın evlilik yakındamı ? sözlerine “Ay yok ayol, ne gerek var” sözleriyle geri adım attı.

Murat parasayar ben evliyim mutluyum mutluyuz eşim Burçin orda deyince irem derici burçin parasayara bakarak önce el salladı sonra elini sen delisin der gibi espiri yapınca konuklar ve Burçin parasayar kahkahalara boğuldu.

Pınar Bent; Ödüllerimi hak ettim

Moda dünyasında adını birbirinden şık ve farklı gelinlik modelleri tasarlayarak duyuran modacı Pınar Bent, 2022 yılına ödüllerle başladı. Başarılı bir iş insanı olarak dikkat çeken Bent “Yılın Marka Güzellik Ödülleri” töreninde “Yılın En Çok Tercih Edilen Gelinlik Markası” ödülünü Murat Parasayar ve Özlem Yıldız’ın elinden alarak; aldığı her ödülü alın teri ve göz nuru ile hak ettiğini söyledi.