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Murat Parasayar 2021 

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26 Mayıs 2021 Çarşamba 16:51
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Murat Parasayar 2021 

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Bütün sanat dünyasının, 1 yıldan uzun süredir pandemiyle birlikte sessizliğe dönüşmüş evlerinde kapalı kaldığı bir dönemde yakışıklı oyuncu, sunucu, tiyatrocu, 90’larda podyumlarda rüzgar gibi esen, genç kızların sevgilisi Murat Parasayar’dan yeni bir bomba daha geldi. Yılların tecrübeli oyuncusu TGRT Haber de başlayan Benim Hikayem adlı programda partneri Çiğdem Tunç la birlikte çok başarılı bir program çıkartmaya devam ediyor.

Yeni Program Yeni İmaj

Geçtiğimiz yıllarda Beslenme uzmanı ve sunucu Burçin Parasayar ile birlikte hayatını birleştiren yakışıklı oyuncu TGRT de başlayan yeni programı için uzun zamandır kullandığı kirli sakal modasından vazgeçip, saçlarının stilini de değiştirerek adeta 2021 e yepyeni bir imajla girdi. Programda konuklarına yaptığı ters köşe sorularla programa dinamizm getirmesi ile de dikkatleri üzerine çekti. Cumartesi gece 11.00 da yayınlanacağı duyurulan programın gördüğü ilgi üzerine daha ikinci haftasında saat 10.00 a çekildi.  Parasayarın yeni imajı ise sosyal medyada takipçileri ve hayranları tarafından ilgi görüp beğenilmesi yakışıklı sunucuyuda sevindirmiş görünüyor. Bu programın tam kendisine uygun bir format olduğunu söyleyen oyuncu; Aslında benim aklımda da buna benzer bir format hep vardı, benim çok ilgi gösterdiğim böyle bir formatı sunmaktan oldukça mutluyum, ayrıca uzun yıllardır birlikte tiyatro yaptığım Sevgili Çiğdem Tunç la beraber tekrar partner olmak, tam da bu pandemi günlerinde birlikte yeni proje yapmış olmaktan keyif aldım dedi… 2101‘e Benim Hikayem ile hızlı bir giriş yapan Murat Parasayar’ın hayranları yakışıklı oyuncuyu eşi Burçin Parasayar ile de birlikte bir proje görmek istediklerini de dile getiriyorlar. 

Ünlü İsimleri Ağırlayacaklar

İlk bölümde Deniz Akbulut sonrasında Serpil Örümceri konuk eden Benim Hikayem adlı program da partneri Çiğdem Tunç ile başarılı bir performans sunan Parasayar her cumartesi yeni bir ünlü ağırlamaya devam ediyor. Format gereği özellikle yeşilçam sinamasının en ünlü oyuncularını programda konuk ediyorlar. Yakında Cüneyt Arkın, Türkan Şoray, Edis Hun, Tamer Yiğit, Engin Çağlar gibi o dönemin en ünlü oyuncularının her hafta konuk olması bekleniyor. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Murat ParasayarÇiğdem Tunç
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