Murat Evgin Meksika’yı fethetti

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Müziklerini yaptığı “Yaralı Kuşlar” ve “Elif” dizileriyle şarkıları 40'tan fazla ülkede dinlenen söz yazarı ve besteci Murat Evgin, Meksika basınının da dikkatini çekti. Sanatçı, Meksika’nın köklü gazetelerinden Crónica’ya haber oldu.

“Türkiye’den Meksika’yı fethetti”

Gazetenin “Murat Evgin Türkiye’den Meksika’yı fethetti” başlığıyla yer verdiği Evgin, Meksika’nın ulusal kanalı Imagen TV’nin de sabah haberlerine konuk oldu. Murat Evgin; “Müzikte 22. yılımda dünyanın en uzak kıtalarından gelen bu muhteşem sevgi için şükrediyorum” dedi.