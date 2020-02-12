Murat Evgin Huskylerle poz verdi

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ
Kayak yaparak karın tadını çıkaran Evgin, Bukovel’in simgelerinden Huskylerle objektife poz verdi.
Önce Vatan Gazetesi
Söz yazarı ve besteci Murat Evgin, işlerine kısa bir mola vererek tatil yapmak için Ukrayna’nın kayak merkezi Bukovel’e gitti.
Söz yazarı ve besteci Murat Evgin, işlerine kısa bir mola vererek tatil yapmak için Ukrayna’nın kayak merkezi Bukovel’e gitti.
HABER: YAŞAR ŞENYÜZ
Kayak yaparak karın tadını çıkaran Evgin, Bukovel’in simgelerinden Huskylerle objektife poz verdi.
Önce Vatan Gazetesi