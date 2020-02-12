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Murat Evgin Huskylerle poz verdi

Söz yazarı ve besteci Murat Evgin, işlerine kısa bir mola vererek tatil yapmak için Ukrayna’nın kayak merkezi Bukovel’e gitti.

12 Şubat 2020 Çarşamba 13:54
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Murat Evgin Huskylerle poz verdi

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Kayak yaparak karın tadını çıkaran Evgin, Bukovel’in simgelerinden Huskylerle objektife poz verdi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Murat Evgin Huskylerle Poz Verdi.Yaşar Şenyüz
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