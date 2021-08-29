Murat Dalkılıç; “Mankenler Yerine Beni Tercih Etmelerinin Bir Sebebi Var”

HABER: DİNÇER KARACALAR



Murat Dalkılıç, geçtiğimiz günlerde Kayseri’de bir güzellik merkezi açılışında yer aldı. Açılışta Murat Dalkılıç’ın yanı sıra müzik dünyasından Mary Jane ve Yılmaz Taner gibi isimler de vardı.



Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, güzellik uzmanı Filiz Sağır’ın sahibi olduğu Filiz Gold Beauty estetik ve güzellik merkezinin açılışı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Güzellik merkezi açılışında genelde kadın ünlü isimleri, mankenleri görmeye alışkın olduklarını ve şaşırdıklarını söyleyen muhabire Dalkılıç; “Ben de şaşırdım, demek ki bende ışık görmüşler, Kayseri’de öyle bir algı yaratmışız.” diye espirili bir yanıt verdi.

Muhabirlerin kendisi için yakışıklı, cool yakıştırmalarına gülen Dalkılıç; “Bugün sakallarımı bile kesmeden geldim.” diyerek mütevazi bir cevap verdi.



Açılışta kurdele kesen ve iyi dileklerini dile getiren Dalkılıç, en kısa zamanda da Kayseri’de konser vermek istediğini söyledi.