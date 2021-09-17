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MURAT CANSES –UNUTMAK İSTİYORUM

17 Eylül 2021 Cuma 15:19
26 Okunma
MURAT CANSES –UNUTMAK İSTİYORUM

ASLAN SAYIM

1976 Samsun doğumlu olan sanatçı’nın macerası çocuk yaşlarda ilkokul öğretmeni tarafından keşfedilerek başladı.  1996 yılında Avusturya Viyana da İş  adamı Ayhan Akdın sayesinde sahne hayatına adım attı. Turgay TaşkIn'dan Müzik üzerine almış  olduğu  eğitimin ardından 15 sene grup solistliği yaptı.En büyük hayalinin albüm yapmak olduğunu belirten sanatçı,Ailesi’nin de verdiği destek sayesinde  ‘Unutmak İstiyorum’ isimli teklisi İle arabesk ve fantezi müziğine yeni bir ivme  kazandırmayı hedefliyor.

Murat Canses'in, Be Müzik etiketiyle yayınlanan "Unutmak İstiyorum" isimli tekli çalışması, video klibiyle netd müzik'te.

Söz-Müzik, Düzenleme:Mesut Özşahin Mix-Mastering:Enver Akarcalı  Klip Yönetmeni:Yunus Emre Kaya , Yapımcı : Mustafa Kösetürk , Hüseyin Kösetürk

 Murat Canses ‘Unutmak İstiyorum’ Tüm dijital platformlarda yayında.

Anahtar Kelimeler:
MURAT CANSES –UNUTMAK İSTİYORUM
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