MURAT CANSES –UNUTMAK İSTİYORUM

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1976 Samsun doğumlu olan sanatçı’nın macerası çocuk yaşlarda ilkokul öğretmeni tarafından keşfedilerek başladı. 1996 yılında Avusturya Viyana da İş adamı Ayhan Akdın sayesinde sahne hayatına adım attı. Turgay TaşkIn'dan Müzik üzerine almış olduğu eğitimin ardından 15 sene grup solistliği yaptı.En büyük hayalinin albüm yapmak olduğunu belirten sanatçı,Ailesi’nin de verdiği destek sayesinde ‘Unutmak İstiyorum’ isimli teklisi İle arabesk ve fantezi müziğine yeni bir ivme kazandırmayı hedefliyor.

Murat Canses'in, Be Müzik etiketiyle yayınlanan "Unutmak İstiyorum" isimli tekli çalışması, video klibiyle netd müzik'te.

Söz-Müzik, Düzenleme:Mesut Özşahin Mix-Mastering:Enver Akarcalı Klip Yönetmeni:Yunus Emre Kaya , Yapımcı : Mustafa Kösetürk , Hüseyin Kösetürk

Murat Canses ‘Unutmak İstiyorum’ Tüm dijital platformlarda yayında.