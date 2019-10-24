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Murat Boz, O Ses Türkiye’den sonra yüzümüze bile bakmadı

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

Murat Boz, O Ses Türkiye’den sonra yüzümüze bile bakmadı

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

24 Ekim 2019 Perşembe 16:24
207 Okunma
Murat Boz, O Ses Türkiye’den sonra yüzümüze bile bakmadı

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

İsmini müzik teriminden alan Grupetto, 2018 yılında Süheyla Yengi önderliğinde, Türk pop müziğinin yeni yıldızlarından Han Çelikcan’ın katkıları ile kuruldu. Müzik eğitmeni Süheyla Yengi’nin öğrencilerinin solist olduğu grubun ilk çalışması, daha önce yayımladığı ‘Sonsuza Kadar’ ve ‘Tek Eş’ şarkıları ile tanınan, söz ve müziği Han Çelikcan imzalı ‘Cennetime Geldim’ şarkısı oldu.

Garaj Müzik etiketiyle  yayımlanan şarkının düzenlemesini Sonay Yağızmiks ve mastering’ini Özgür Yurtoğlu yaptı.

Selçuk Demirci yönetmenliğinde 10 saatte çekilen, grubun performans görüntülerinden oluşan video klipte Süheyla Yengi’de rol aldı. ‘Cennetime Geldim’ duygusal yönü yüksek şarkı dinlemekten hoşlanan herkese katkı sağlayacak kaliteli müziğin örneklerinden.

Canlı olarak Sezen Aksu Stüdyo Lonca’da kaydedilen ’Cennetime Geldim’, güncel müzik akımlarının dışında akustik yapısı ile dikkat çekiyor. Grup performans enerjisinin ortaya çıktığı şarkı akılda kalıcı melodisi ve şiirsel sözleri ile 2019’un en güçlü slow’larından biri olmaya aday.

MURAT BOZ'UN SAMİMİYETİNE İNANMIYORUM

Yıllar önce müzik kariyerine İstanbul'da şansını O Ses Türkiye'de deneyerek başlayan ve Murat Boz'u seçen Han Çelikcan Tv100 ekranında  Okan Bayülgen'in programında Murat Boz'a olan kırgınlığını anlattı. 

Okan Bayülgen'in Murat Boz'un müzik yaşamına katkısını sorduğunda Han Çelikcan 'kendisi sadece yarışma zamanı bizimle ilgilendi ve sıcaktı. Sonrasında yardımcı olacağını ifade etmesine rağmen, bir anda yok oldu ortalıktan. Kendisinin samimiyetine ve ekrandaki o sıcak tarafına inanmakla hata yaptığımı gördüm' açıklamasında bulundu.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Murat BozO Ses Türkiye
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