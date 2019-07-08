Murat Akyol’dan Yeni Şarkı "BOŞ YAPMA"



İSTANBUL- 2 ay önce yayınladığı “Aptala Yatmış” şarkısıyla adını duyuran Murat Akyol, iddialı çıkışını yeni single’ı “Boş Yapma” ile sürdürüyor. Söz ve müziği Akyol’a, aranjesi Suat Aydoğan’a ait şarkı, Özdemir Müzik etiketiyle dijital platformlarda yayınlandı.



BESTE FABRİKASI



Uzun yıllardır şarkı sözü yazıp besteler yapan Murat Akyol, “Boş Yapma”yı çok kısa sürede besteledi: “Bu şarkımı 10 dakikada yazıp besteledim, çok hoşuma gidince de müzikseverlerle hemen paylaşmaya karar verdim.” Son dönemde pop müzik sanatçılarının ‘ucuz şarkılar’ seçtiğinden ve kalıcı şarkı sözleri yazılmadığından yakınan Akyol, “çok değerli” dediği şarkılarını meslektaşlarıyla paylaşmaya da hazır: “Kimse üzülmesin, herkese yetecek kadar şarkı sözüm var. Yeter ki şarkılarım doğru sahibini bulsun.”



ÜÇÜNCÜ KLİBİMLE ŞAŞIRTACAĞIM



Murat Akyol, yeni şarkısı “Boş Yapma”ya iddialı bir de klip çekti. Klibin yönetmen koltuğunda usta isim Erkan Nas oturdu. Klipte genç şarkıcının styling’ini Deniz Can Kutlu üstlendi. Yeni şarkılarını dinleyicileriyle buluşturmak için sabırsızlandığını söyleyen Murat Akyol, hayli iddialı: “Müzik camiasının çok tanınan isimleri bile klip çekmekte zorlanırken, ben 2 ayda iki klip çektim ve devamı da kısa sürede gelecek. Üçüncü klibimle beni takip edenleri daha fazla şaşırtacağım.”

Haber: Elif Hayvalı