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10 Temmuz 2019 Çarşamba 18:53
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Muhteşem konser

EROL EVGİN’İN BEKLENEN AÇIK HAVA PERFORMANSI GERÇEKLEŞTİ

MUHTEŞEM KONSER

 

FUNDA AKOSMAN ERMAN - YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL 

Türk pop müziğinin duayenlerinden Erol Evgin, geçtiğimiz akşam Kerki ve Solfej’in düzenlediği konserler kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde müzikseverlerle buluştu.

 

Heyecanla beklenen “Altın Düetler 2” albümünü geçtiğimiz günlerde yayınlayan Sanatçı, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Teşekkür ederim

“Altın Düetler 2” albümünde çok değerli sanatçı dostlarıyla, birbirinden güzel düetler yaptığını söyleyen Evgin; “Albüme ilk günden gösterdikleri ilgiden dolayı tüm müzikseverlere sizlerin aracılığıyla teşekkür ederim” dedi. Gazetecilerin “Ajda Pekkan’la düetiniz çok dikkat çekti” demesi üzerine Evgin; “Ajda, benim çok eski dostum. O bir Süperstar. Albümde ‘İçimdeki Fırtına’ yı birlikte okuduk, düetimizle şarkı bir kat daha büyüdü” dedi.

 

Gençleri çok seviyorum

Genç sanatçıları nasıl buluyorsunuz?” sorusuna ise Evgin, “Gençleri, enerjilerini çok seviyorum. Onları destekliyorum. Ben de onlara ayak uydurmaya çalışıyorum” dedi.

Harbiye’ye tıklım tıklım doldurdu

Konserini “Deli Divane” şarkısıyla açan Erol Evgin, altın şarkılarını gece boyunca Harbiye Açıkhava’yı tıklım tıklım dolduran dev koro eşliğinde söyledi. Sanatçıya “Sevdim Bir Genç Kadını”, “Eski Günler”, “Delilah” isimli şarkılarda Gökçe Sönmemiş’in şarkılara özel hazırladığı koreografiyle; Cem Celik, Berfu Elmas, Olcay Tunçeli, Maie İto, Melike Koper isimli dansçılar eşli ettiler. Erol Evgin konserini büyük bir coşkuyla, hep bir ağızdan söylenen “Sevdan Olmasa” isimli şarkısıyla muhteşem bir final yaparak sonlandırdı. Program sırasında sık sık dolaylı söylemlerle Atatürk’ü anan Evgin bol bol alkışlandı. Kadından yana yaptığı pozitif ayrımcılığına da olumlu tepkiler gelirken, Yeşilçam Sinemasındaki anılarını ve aralarda anlattığı fıkralar la seyirciyi güldürerek bol bol alkış aldı.

Gazetemizin haber müdürü Funda Akosman konseri, teyzesi Hülya Yılgı, Türkiye’nin tek kadın ağır sanayi dalgıcı Şebnem Sarvazlar ve gazetemizin yazarlarından Yaşar Şenyüz’le birlikte Erol Evgin’in özel davetlisi olarak izleyerek bol bol fotoğraflar çektiler.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Erol EvginHarbiye Açık HavaErol Evgin Konser
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