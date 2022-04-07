MUHTEŞEM CEMİL İPEKÇİ 50'NCİ YIL DEFİLESİ

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Cemil İpekçi moda dünyasındaki ellinci sanat yılını Open Stage İlkbahar-Yaz moda günlerinin finalinde düzenlediği defile ile kutladı. Ünlü modellerin podyumda boy gösterdiği Lazzoni Otel'de gerçekleşen defilede İpekçi, 'Değişim 22' adını verdiği koleksiyonunu dört yıl aradan sonra moda severlerin beğenisine sundu. Organizasyon ve sanat yönetmenliğini Banu Noyan'ın yaptığı ve Voonka Collagen sponsorluğunda gerçekleşen defilede Azra Akın, Gizem Özdilli, Sinem Güven, Özge Ulusoy ile 65 yaşındaki bir dönemin ünlü modeli Hülya Yiğitalp de podyuma çıktı.

OPEN STAGE AWARDS 2022

Aynı gece iş, cemiyet ve sanat dünyasının seçkin isimlerinin büyük bir beğeniyle izlediği Cemil İpekçi defilesinden önce sektörlerinin başarılı isimleri ödüllendirildi.Sunuculuğunu Öykü Serter'in yaptığı törende ödül alan isimler arasında Kuşadası Belediye Başkanı Av. Ömer Günel, Prof. Dr Meral Kozakçıoğlu, Gülseren Budayıcıoğlu ve Demet Yolaç da bulunuyor.

Etkinlik kapsamında aynı zamanda 'Gülmek İyileştirir' derneği tarafından yürütülen Özel Hijyenik Oyun Merkezleri projesine destek verildi. Derneğin yönetim kurulu üyesi ünlü sunucu ve oyuncu İlker Ayrık, Samsun'da açılacak olan oyun merkezi nedeniyle Samsunlu işadamı ve bağışçılara teşekkür etti.

150 yıl daha yaşasam onu da modaya verirdim

İpekçi'nin ellinci sanat yılı için hazırladığı renkli defileki koleksiyon özel geceyi takip eden davetliler tarafından büyük takdir topladı. Azra Akın'ın gelinlik giyerek kapanışını yaptığı defile sonrası podyuma çıkan ünlü modacı, ayakta alkış yağmuruna tutuldu. İpekçi üzerinde kendi fotoğrafları ve aksesuarlarının da olduğu pastayı kesmeye kıyamazken, "Ellinci sanat yılımı kutluyorum, bir yüz elli yıl daha ömrüm olsa onu da modaya verirdim" diye konuştu. Defile öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Azra Akın, İpekçi'nin kendi kariyer hikayesinde önemli bir yeri olduğunu anlatıp şöyle konuştu: "20 yıl önce Cemil İpekçi'nin tasarlayıp diktiği kıyafetle Dünya Güzellik Yarışması'na katıldım ve büyük gururla taşıdığım elbisemle en iyi kostüm ödülüne layık görüldüm. Cemil İpekçi'nin bende her zaman ayrı bir yeri var. Bu vesileyle 50'nci yılını kutluyorum. Uzun zamandır defilelerde yer almıyordum çok heyecanlıyım, nostalji de oluyor"

Bu arada Cemil İpekçi, defilesi için yapılan geceye eşi Bella Duygulu ile birlikte katılan şarkıcı Tayfun Duygulu, giydiği siyah peleriniyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Şarkıcı, siyah peleriniyle Kont Drakula'ya benzetildi.