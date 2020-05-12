MUHAMMET İŞİN'DEN GÖZYAŞI DÜNYA

MANİSA

HASRET DİLEK DELİER

Bilmediğiniz diyarlarda uzaklardan gitarının teliyle, melodisiyle ve huzur veren sesiyle işler yüreğinize.. İşte o zaman, bir anda o uzaklar yakın olur, yakınlar uzak olur. Kalbinize dokunan tınıyla..

Kalbinizin, gözlerinizin götürdüğü yere dalar gidersiniz. Sessizce usulca kimseler bilmeden, görmeden..

Klibi izleyerek dinledikten sonra içinizden gözlerinizi kapatıp dinlemek gelir. Çünkü her insanın içinde mutlaka huzura gitme isteği vardır biraz da olsa.. Dağlara, denizlere, ormanlara..

Yada uzaklara.. Sevdiğinin yanına, özlem duyduğu bir eşin dostun, yada anne babanın, bir kardeşin, arkadaşın..

Muhammet İşin hissetti çaldı, söyledi. Dinleyenleri mest etti… Şimdi dinleme sırası siz de.. Muhammet İşin'in gitarı eşliğinde...

Umarım beğenir ve sevdiklerinizle paylaşırsınız...

Söz : Hikmet İşin & Muhammet İşin