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Muhammet Eliaçık'a ödül! Muhammet Eliaçık en başarılı girişimci seçildi

Elit Medya tarafından düzenlenen “Yılın Marka Ödülleri 2021” ödül gecesi Fuat Paşa Yalısı’nda seçkin bir davetlinin katılımıyla gerçekleşti.

16 Temmuz 2021 Cuma 12:05
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Muhammet Eliaçık'a ödül! Muhammet Eliaçık en başarılı girişimci seçildi
HABER: HAKAN KANBUROĞLU
Gecede Yılın En Başarılı Girişimci İş Adamı Ödülünü Kahramanmaraş TÜMKİAD İl Başkanı ve Plusel HVAC Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet ELİAÇIK aldı.
Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen ve yoğun ilgi gören Yılın Marka Ödülleri gecesi bu yılda 13 Temmuz’da İstanbul’un incisi Fuat Paşa Yalısı’nda düzenlendi. Ödül gecesinde bir çok ünlü sanatçının yanında bir çok ünlü iş insanı da ödül aldı.

Ünlü manken Tuğba ÖZAY ve ünlü oyuncu Murat PARASAYAR’ın sunumunu yaptığı gece de bir çok farklı sektörde ve farklı alanda yılın başarı ödülleri verildi.

Firmasıyla ve STK başkanlığı ile yakaladığı başarı grafiğini ülke genelinde devam ettirerek, Kahramanmaraş’a da değer kazandıran ve kenti gururlandıran Muhammet Eliaçık, gerçekleşen ödül gecesi programı ile ödülünü alarak kahramanmaraş’ı gururlandırdı.

 
İklimlendirme sektöründe Türkiye’nin en geniş kapsamlı teknik servisi olan Plusel HVAC ile Kahramanmaraş’tan dünyaya açılan Eliaçık, STK’larda aldığı aktif görevler ile de 2021 yılının önde gelen aktif isimlerinden oldu. Başarılı çalışmaları ile sık sık gündeme gelen Eliaçık, Elit Medya Group tarafından yılın başarılı girişimci iş adamı ödülüne layık görülerek ödülünü aldı.

Burada konuşma yapan Eliaçık, “Öncelikle bu ödülü şirketimizin, markamızın üncüsü olduğum için alıyorum. Arka taraf da bir de uncuları var. Yani emektarları var. Hizmet eden çok kıymetli çalışanlarımız var. En önemlisi de beni sektörümüzde 28 yaşında 20 yıllık sektör tecrübesine ulaştıran babamın adına ve her zaman yanımda duran kardeşimin adına alıyorum.

Buradan da Kahramanmaraş’a sevgilerimi göndermek istiyorum; Kahramanmaraş yüreğimizde bir muhabbet, alnımızda bir onur ve yüreğimizde bir idealdir” diyorum herkese hürmet ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Muhammet EliaçıkGirişimciFuat Paşa Yalı
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