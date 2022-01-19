MUHAMMET ALİ IŞIKTAŞ " MİKROFON ALİ " YOUTUBE KANALINDA SİZLERLE...

Önce Vatan Gazetesi Nihat İlikcioglu"nun magazin haberlerinde yer verdiğimiz, başarılı emin adımlarla yoluna devam eden değerli dizi ve sinema oyuncusu Muhammed Ali Işıktaş durmak bilmiyor...

Yapımı yönetmenliği hatta senaristliği ve başrol oyunculuğu kendisine ait olan "FEDAİ" adlı bir YouTube dizi projesinden bahsetmiştik...



Geçen günlerde dizinin ilk bölümü yayınlanmış ve beklenenden yüksek ilgi görmüştü...Biz dizinin akıbetini merak ederken, Muhammed Ali Işıktaş bir projeye daha hazırlannaya başladı...



MİKROFON ALİ

Geçmiş zamanda açtığı fakat faaliyete geçirmediği "MİKROFON ALİ" adlı YouTube kanalını faaliyete geçirmeye karar veren Işıktaş, proje kapsamında sokak röportajı, eğlenceli sorular, eğlenceli röportajlar ve belgesel tarzı videolar olacağını açıkladı.

Projede kameramanlığı kuzeni olan Aziz Işıktaş'ın yapacağını söyledi.

Genç oyuncu Işıktaş, azmi ve çalışkanlığı ile girdiği her projede Başarılı bir iş çıkarırken, "MİKROFON ALİ"Adlı bu projede de adından daha çok söz ettirecek gibi görünüyor.

Dizi ve Sinema Oyuncusu

Muhammet Ali Işıktaş

Haber. Nihat İlikcioglu

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