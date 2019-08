MTV Video Müzik Ödülleri Sahiplerini Buldu!

MTV Video Müzik Ödülleri töreni 26 Ağustos akşamı New Jersey Prudential Center’da gerçekleşti. Gecenin açılışını iki şarkılık performansıyla yapan Taylor Swift, “You Need To Calm Down” videosuyla yılın videosu ödülünü kazandı. Taylor Swift bu ödülü ikinci kez kazanan dört sanatçıdan biri oldu.

Ariana Grande, Billie Eilish, Shawn Mendes, Jonas Brothers ve BTS ise ödül kazanan diğer Universal Music sanatçıları arasında yer alıyor.

Ödül alan sanatçıların tam listesi ise aşağıdaki şekilde:

YILIN VİDEOSU

Taylor Swift – “You Need to Calm Down”

YILIN SANATÇISI

Ariana Grande

YILIN ŞARKISI

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus – “Old Town Road (Remix)”

EN İYİ YENİ SANATÇI

Billie Eilish

EN İYİ DÜET

Shawn Mendes & Camila Cabello – “Señorita”

EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN SANATÇI

Billie Eilish

EN İYİ POP

Jonas Brothers – “Sucker”

EN İYİ HIP HOP

Cardi B – “Money”

EN İYİ R&B

Normani ft. 6lack – “Waves”

EN İYİ K-POP

BTS ft. Halsey – “Boy With Luv”

EN İYİ LATİN

ROSALÍA & J Balvin ft. El Guincho – “Con Altura”

EN İYİ DANS

The Chainsmokers ft. Bebe Rexha – “Call You Mine”

EN İYİ ROCK

Panic! At The Disco – “High Hopes”

SOSYAL MESAJI OLAN EN İYİ VİDEO

Taylor Swift – “You Need to Calm Down”

EN İYİ YÖNETMEN

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus – “Old Town Road (Remix)” – Yönetmen - Calmatic

EN İYİ GÖRSEL EFEKT

Taylor Swift ft. Brendon Urie of Panic! At The Disco – “ME!” – Görsel efektler - Loris Paillier & Lucas Salton - BUF VFX

EN İYİ KURGU

Billie Eilish – “Bad Guy” – Kurgu - Billie Eilish

EN İYİ SANAT YÖNETMENİ

Ariana Grande – “7 Rings” – Sanat Yönetimi - John Richoux

EN İYİ KOREOGRAFİ

ROSALÍA & J Balvin ft. El Guincho – “Con Altura” – Koreografi - Charm La’Donna

EN İYİ SİNEMATOGRAFİ

Shawn Mendes & Camila Cabello – “Señorita” – Sinematografi - Scott Cunningham

EN İYİ GRUP

BTS

YILIN EN GÜÇLÜ ŞARKISI:

Megan Thee Stallion ft. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign “Hot Girl Summer”

YAZIN ŞARKISI:

Ariana Grande & Social House – "boyfriend"

ÖNCÜ VİDEO

Missy Elliott

