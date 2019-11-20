Mr. Jade, Kayseri’de restoran açıyor

HABER: DİNÇER KARACALAR

Şarkılarıyla yurtdışında ünlenen ve müzik çalışmalarına yaklaşık bir yıldır Türkiye’de devam eden Mr. Jade, son dönemde hayır işleriyle gündemde. En son İzmir’de bir köpek barınağına su deposu yaptıran ve Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bulunan bir okulun fen laboratuvarının yapımını üstlenen ünlü sanatçı, şimdi de ticarete atılıyor.

TÜRK MUTFAĞINDAN ÖZEL LEZZETLER



Restoran işletmeciliğine soyunan Mr. Jade, uzun süredir hazırlıklarıyla ilgilendiği mekanı Kayseri’de açacak. ‘Mr. Jade’ ismini taşıyacak restoran, kısa süre önce açılan bir alışveriş merkezinde hizmete girecek. Mr. Jade mekanın misafirlerini Türk mutfağının özel lezzetleriyle ağırlayacak.