Morgül çocukları sevindirdi

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Yılmaz Morgül, Engelsiz Yaşam Vakfı ve Bahçelievler Aktif Anneleri ile birlikte vakfın Amerika Ohio temsilcisi Dilek Yıldız tarafından yapılan bağışla tedarik edilen oyuncak, kitap ve giysileri rehabilitasyon merkezinde bulunan ve eğitimlerini sürdüren çocuklara hediye etti. Sanatçı yardım kolilerini ise bizzat kendisi teslim etti. 23 Nisan’a da denk gelen hediyeler çocukları çok sevindirdi.

Engelsiz Yaşam Vakfı’nın Amerika Ohio eyaleti temsilcisi olan Dilek Yıldız tarafından yapılan bağış ile çocuklar için temin edilen yardım kolileri vakfın gönüllüsü olarak çalışan Yılmaz Morgül tarafından Özel Kağıthane Yağmur Çocuklar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitimlerini sürdüren çocuklara teslim edildi. 288 özel çocuğun eğitim gördüğü rehabilitasyon merkezine bizzat kendisinin getirdiği kolileri teslim eden sanatçıya Engelsiz Yaşam Vakfı kurucu başkanı Atilla Kaplakarslan, vakıf yönetim kurulu üyeleri Şeniz Ulusoy, Arif Işık, vakıf Avrupa Yakası Temsilcisi Canan Yener ile Bahçelievler Aktif Anneleri’nin üyeleri katıldılar. Yılmaz Morgül, Amerika Ohio’dan bağış yapan Dilek Yıldız’ın aynı zamanda yeğeni olduğunu belirten sanatçı hediyeleri çocuklara teslim ederken onlarla yakından ilgilendi ve duygulu anlar yaşadı. Yeğeni Dilek Yıldız’ın çocuk için yaptığı destekten gurur duyduğunu belirten sanatçı “Geçtiğimiz günlerde de vakıf olarak Nusaybinli çocukların ihtiyaçları için İstanbul’dan yardım kolileri yollamıştık. Bu desteklerden çok mutlu oluyorum. Bir de böyle çok özel çocuklar olunca çok daha güzel yerini buluyor” dedi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olması nedeniyle daha da büyük anlam kazanan yardımları teslim eden sanatçı çocuklarla bir süre vakit geçirmeyi de ihmal etmedi. Ünlü sanatçı ve vakıf temsilcileri pandemi kuralları gereği az sayıda çocuk ile bir araya gelmeye de özen gösterdiler.