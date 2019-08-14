Morgdan ilham aldı “EX” i yazdı!

HABER: DİNÇER KARACALAR

Her şarkısı çok sevilen genç star adayı Gökhan Akar, sözünü ve müziğini yazdığı ses getirecek yeni şarkısı “Ex” i müzikseverlerle buluşturdu.

Müzik yönetmenliğini de kendisinin yaptığı “EX” albümü, MAG & DMC etiketiyle dijital platformlarda yayınlandı. Klibinin yönetmenliğinide yapan genç sanatçı Gökhan Akar, sahilde çekilen sahnelerde ayağından bağlı bir şekilde jeep in arkasında saatlerce yerlerde sürüklenerek yürekleri ağızlara getirdi ve ilk haftalardan milyonlarca izlenerek hitler arasına girdi.

MÜZİK LİSTELERİNDE ZİRVEYE TIRMANDI

Sözleriyle dikkat çeken “Ex” ilginç bir hikayeye sahip. Gökhan Akar bu şarkıyı bir hastane ziyareti sırasında yazmış. Yanlışlıkla indiği bodrum katında “morg” yazısıyla karşılaşan genç sanatçı, yaşadığı şokla kulağına çalınan “EX olmak” deyimini hemen oracıkta telefonuna yazdığı cümlelerle mutsuz âşklara benzetmiş, bedenen olmasa bile insanların kalp ve ruhlarının artık “EX” olduğunu anlatan yeni şarkısını yazmış. Beğeni toplayan “Ex”, kısa sürede müzik listelerinde üst sıralara yerleşti.

YENİ ŞARKILAR ÜRETMEYE DEVAM

Genç star adayı Gökhan Akar, geçtiğimiz aylarda da söz ve müziğini yazdığı “Selametle” adlı şarkıyı Demet Akalın’ın hediye istemesi üzerine çıkan haberlerle gündeme gelmişti. Yeni dönemde birçok isme şarkılar veren ve şarkı yazmaya devam eden genç sanatçı büyük isimlerle görüştüğünü ve çok yakında sürprizler isimlerin albümlerinde şarkılarının olabileceğini söyledi…

EX

Dur önce bir dinle

Umut yok hiç yorulma boşa

Budur durum maalesef

Bana gel mi dedim koşa koşa

Beni mi buldun

Yanmışım ölmüşüm bitmişim

Yok yurdum

Kaçmışım göçmüşüm gitmişim

Aşksız hiçmişim

Kendimden geçmişim

Ex oldu her yanımız matem

Kaldı bir canımız zaten

Var bir rivayet harpten

Eyvah şikayet kalpten

Söz-müzik: Gökhan Akar