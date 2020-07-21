Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
PİYANİST’E BÜYÜK ÖDÜL
PİYANİST’E BÜYÜK ÖDÜL
Dolar 6.85 lirada
Son Dakika
Dolar 6.85 lirada
Gecekonduda yangın: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika
Gecekonduda yangın: 1 ölü, 1...
İrfan Buz: Taraftarımız bize inansın
İrfan Buz: Taraftarımız bize inansın
PORTAKAL AŞKINA DEDİK
Son Dakika
PORTAKAL AŞKINA DEDİK
İş fırsatları için hemen tıkla!

Monica Belluci’nin Türk ikizi Çeşme Tatilinde

Oyunculuğunun yanı sıra dünyaca ünlü Monica Belluci olan benzerliğiyle anılan Zilan Duru Çeşme tatilinde objektijlere takıldı…

21 Temmuz 2020 Salı 12:03
0 Okunma
Monica Belluci’nin Türk ikizi Çeşme Tatilinde

HABER: AZİZ KARATAŞ

Dünyaca ünlü Monica Belluci olan benzerliğiyle anılan ünlü oyuncu Zilan Duru Çeşme tatilinde görüntülendi. Denizde sık sık yüzen oyuncu Çeşme sahilerinde güzeliğiyle ve fit vücuduyla dikkat çekti. Tatilde güzel oyuncuya bir grup arkadaşı da eşlik etti.

TAÇLI GÜZEL

Türkiye yüz güzeli seçilen oyuncu ardından bir çok dizi ve sinemada başrol oynadı. Oynadığı her karaktere yeniden hayat veren Duru kariyer basamaklarını büyük bir hızla yükselerek çok iyi bir çıkış yakaladı.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Monica Bellucinin Türk Ikizi Çeşme TatilindeZilan DuruAziz Karataş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
PİYANİST’E BÜYÜK ÖDÜL
PİYANİST’E BÜYÜK ÖDÜL
İş dünyası sanat davetinde buluştu
İş dünyası sanat davetinde buluştu
Youtube'da 600 Milyon İzlendi
Youtube'da 600 Milyon İzlendi
Batuhan müzik sektöründe “Fırtınalar” estirecek
Batuhan müzik sektöründe “Fırtınalar” estirecek
ROMANYA ve TÜRKİYE ARASINDA KÖPRÜ OLDU
ROMANYA ve TÜRKİYE ARASINDA KÖPRÜ OLDU
İyi ki Doğdun Bozduman
İyi ki Doğdun Bozduman
Bebek Pulihoz’da ‘Engelsiz Müzayede’ gecesi
Bebek Pulihoz’da ‘Engelsiz Müzayede’ gecesi
Biz kirletiyoruz, onlar temizliyorlar
Biz kirletiyoruz, onlar temizliyorlar
Tamar Öner ve Can Tanrıyar’ın en mutlu günü…
Tamar Öner ve Can Tanrıyar’ın en mutlu günü…

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı