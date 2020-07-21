Monica Belluci’nin Türk ikizi Çeşme Tatilinde

HABER: AZİZ KARATAŞ

Dünyaca ünlü Monica Belluci olan benzerliğiyle anılan ünlü oyuncu Zilan Duru Çeşme tatilinde görüntülendi. Denizde sık sık yüzen oyuncu Çeşme sahilerinde güzeliğiyle ve fit vücuduyla dikkat çekti. Tatilde güzel oyuncuya bir grup arkadaşı da eşlik etti.

TAÇLI GÜZEL

Türkiye yüz güzeli seçilen oyuncu ardından bir çok dizi ve sinemada başrol oynadı. Oynadığı her karaktere yeniden hayat veren Duru kariyer basamaklarını büyük bir hızla yükselerek çok iyi bir çıkış yakaladı.