MODANIN DAHİ ÇOCUĞU: TULÇİN KARACAN

Koronavirüs sürecinde tekstil sektörünün yaşadıklarıyla ilgili konuşan iş insanı Karacan, ‘’Koronavirüs ile mücadele ettiğimiz şu günlerde moda ve giyim kavramını hayatlarımızdan ister istemez uzaklaştırmıştık. Bunu göz önünde bulundurarak yolumuza devam ediyoruz, bu süreçte oluşan küçülmeler ve daralmalardan en hızlı şekilde kurtulup dijital platformdan da kendimizi duyurarak yolumuza ilerliyoruz.’’ cümlelerini kullandı.

Tekstil dünyasında dikkat çeken Tulçin Karacan hedeflerini ise ‘’Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya ve Avrupa üzerinden global bir marka haline gelmek, satış noktalarımızı Türkiye geneline yaymak ve istihdam sağlayarak ekonomiye can vermek.’’ ifadeleriyle anlattı.