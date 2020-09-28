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MODANIN DAHİ ÇOCUĞU: TULÇİN KARACAN

Tulçin Karacan işletme dünyasından sonra moda dünyasını da sallayacak. Merter'de hizmet veren Tulçin&Go adlı mağazasıyla Tulçin Karacan 27 yaşında bir elinde on marifet dedirtiyor. 18-45 yaş arası tüm bayanlara özel ürün hazırlayan Karacan, ''Mağazamla Arap ve Balkan ülkelerine ürün gönderiyorum. Türkiye'nin tekstildeki yüzü olmak benim için gurur verici. Ürünlerimiz dünyanın birçok ülkesine ulaşmakta.'' dedi.

28 Eylül 2020 Pazartesi 18:05
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MODANIN DAHİ ÇOCUĞU: TULÇİN KARACAN

Koronavirüs sürecinde tekstil sektörünün yaşadıklarıyla ilgili konuşan iş insanı Karacan, ‘’Koronavirüs ile mücadele ettiğimiz şu günlerde moda ve giyim kavramını hayatlarımızdan ister istemez uzaklaştırmıştık. Bunu göz önünde bulundurarak yolumuza devam ediyoruz, bu süreçte oluşan küçülmeler ve daralmalardan en hızlı şekilde kurtulup dijital platformdan da kendimizi duyurarak yolumuza ilerliyoruz.’’ cümlelerini kullandı. 

Tekstil dünyasında dikkat çeken Tulçin Karacan hedeflerini ise ‘’Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya ve Avrupa üzerinden global bir marka haline gelmek, satış noktalarımızı Türkiye geneline yaymak ve istihdam sağlayarak ekonomiye can vermek.’’ ifadeleriyle anlattı.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 28.09.2020 18:09
Anahtar Kelimeler:
Tulçin KaracanIşletmeIş DünyasıModaTulçin&Go
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