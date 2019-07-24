Moda’da muhteşem kadro

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Geçen akşam Moda Kayıkhane'de, bir Ossi Müzik (Hakan Eren) organizasyonu olan 'Şimdi 90'lar' konserinin finalinde Rüya Ersavcı sürprizi Yaşandı...

90'lı yıllarda 'İstemiyorum baba' adlı şarkıyla çıkış yapan Ersavcı dün gece birbirinden değerli sanatciların yer aldığı Ah Canim Ahmet, Jale, Metin Özülkü, Uhde Seçil, Reyhan Karaca ve Erdal Çelik Moda Kayıkhane sahnesindeki konserin finalinde arkadaşlarıyla birlikte sahneye çıkarak “Değer mi?” ve “Hadi Bakalım” adlı şarkılara eşlik ederek konseri grupla birlikte tamamladılar. Çok değerli müzisyenlerden oluşan Metin Özülkü Orkestrasına vokalde Bahar Koçak eşlik etti... Konseri izlemeye gelenler arasında bulunan Ünlü manken ve oyuncu Murat Parasayar yeni evlendiği beslenme uzmanı eşi Burçin Parasayar ile birlikte izlerken, yeni bir kliple müzik piyasalarına giriş yapan Asli Kökçe ve radyocu Tuğrul Altınkara da konseri izleyenler arasındaydı...