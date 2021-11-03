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Modacılar Uriel’in peşinde

03 Kasım 2021 Çarşamba 15:02
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Modacılar Uriel’in peşinde

DİNÇER KARACALAR

Şarkıları ve konserleriyle Avrupa’da fırtınalar estiren Uriel, “Nerdesin” cover’ıyla müzik listelerinde zirveye oturdu. Ajda Pekkan, Edis ve Ezhel gibi çok sayıda yıldız sanatçıyı da geride bırakan Uriel, şimdilerde sıra dışı giyim tarzıyla modacıların yakın markajında.

“Nerdesin” şarkısıyla dünya çapında ses getiren Uriel, müzik listelerini altüst etti. Adele, Måneskin, CKay gibi dünyaca ünlü isimlerin yanı sıra başta Ajda Pekkan, Edis ve Ezhel olmak üzere çok sayıda yıldız Türk sanatçıyı da geride bırakarak zirveye yerleşen Uriel, bir yandan bu başarının keyfini sürüyor, bir yandan da Avrupa’daki konser maratonuna son sürat devam ediyor.

YILBAŞI GECESİ ALMANYA’DA 

Başta Almanya olmak üzere Avrupa’nın çeşitli yerlerinde verdiği tüm konserleri yoğun ilgi gören Uriel, yılbaşı gecesi Almanya’nın en büyük mekanlarından birinde sahne alacağı için Türkiye’den gelen teklifleri geri çevirmek zorunda kaldı. Sanatçı Türkiye’ye 2022 yılında gelecek, önce İstanbul’da, ardından farklı şehirlerde sevenleriyle buluşacak.

TEKLİF YAĞIYOR

Yakaladığı benzersiz sound’la dünyanın dört bir yanından müzikseverlerin ilgisini çekmeyi başaran Uriel, sahnede tercih ettiği kıyafetlerle de modacıların radarına girdi. Stiliyle beğeni toplayan ve genellikle Ilduomo Mode adlı İtalyan moda markasından giyinen Uriel’e pek çok modacıdan birlikte çalışma teklifi geldi. Ancak diğer popçulardan ayrı tutulmak isteyen sanatçı, kendine has çizgisini korumak istiyor. 2022 yılında Türkiye’deki çalışmalarına yoğunlaşacak olan Uriel, hem sound’uyla hem de giyim tarzıyla müzikte devrim yaratacak.

Son Güncelleme: 03.11.2021 15:04
Anahtar Kelimeler:
Modacılar Urielin Peşinde
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