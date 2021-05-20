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Modacı Yeliz Yasa’dan rengarenk bir koleksiyon

5 yıl önce kurduğu ‘By Yasa’ adlı markasıyla üçüncü mağazasını açmaya hazırlanan modacı Yeliz Yasa, 2021 yazını rengarenk bir koleksiyonla karşılıyor. Yasa, tasarımlarını kendi yaptığı yaz koleksiyonunu moda tutkunlarıyla buluşturdu.

20 Mayıs 2021 Perşembe 11:32
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Modacı Yeliz Yasa’dan rengarenk bir koleksiyon

HABER: DİNÇER KARACALAR

Tekstilci babasının izinden giderek moda dünyasına adım atan ve 5 yıl önce kurduğu ‘By Yasa’ adlı markasıyla büyük başarı elde eden Yeliz Yasa, şimdilerde üçüncü mağazasını açmaya hazırlanıyor. Yasa, mağazanın çok yakında hizmete gireceğini söyledi: “Küçük bir butikle başladığım macera, bugün hayal bile edemeyeceğim bir noktaya geldi. Moda tutkunlarının By Yasa’ya ilgisi inanılmaz boyutta. Bu başarıda ailemin desteğinin de büyük payı var. Şimdi hedefimiz ‘By Yasa’yı bir dünya markası haline getirmek. Üçüncü mağazamızı pandemi yasakları nedeniyle planladığımız tarihte açamadık ama çok yakında açılış yapmayı istiyoruz.”

CIVIL CIVIL BİR YAZ OLSUN
Sosyal medya paylaşımlarıyla Instagram’da geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Yeliz Yasa, markasının yaz koleksiyonunu da geçtiğimiz günlerde moda tutkunlarıyla buluşturdu. Ünlü modacı, 2021 yazı için renkli bir koleksiyon hazırladığını belirtti: “Pandemi nedeniyle yaşadığımız kasvet yüklü günlerin ardından yaz aylarına mutlu bir başlangıç yapalım istedim. Kapanma döneminde vaka sayıları düşüşe geçti, umuyorum yakında normalleşme süreci de başlayacak. İşte o günlerde mutluluğumuzu cıvıl cıvıl renklerle yansıtalım diye rengarenk bir koleksiyon hazırladım. Instagram butiğimizde paylaştığımız tasarımlara ilgi şimdiden rekor düzeyde. Bu da beni çok mutlu ediyor.”

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Anahtar Kelimeler:
Yeliz YasaRENGARENKKoleksiyon
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