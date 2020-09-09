Mitoterapi Ma’sal raflarda tükendi

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Geçirmiş olduğu ağır bir hastalık sonrasında hayata bakışını değiştirip önüne açılan yeni kapıdan geçerek, evrendeki mavi yolculuğuna akışta devam ettiğini söyleyen Yazar Evren Balgöz’ün Maya yayınlarından çıkan İlk kitabı “Ma’sal Mitoterapi” raflarda tükendi.





Özgün adı “Mitoterapi” ile Ma’sal Kitabının gördüğü bu ilgiden, Yazar Evren Balgöz oldukça mutlu görünüyor. Bu Kitap; Masal etimolojisine dayanan bir örgü ile; masala, insana, düş zamanına ve yaşama farklı bir perspektif getiren, kollektif bilincin yansımaları ile kendinden yola çıkarak evrensel bütüne doğru yol alan bir ‘ipucu kitabı.’ Diyen Evren Balgöz. ‘Bir çok arkadaşım özelden bana yazarak, kitabı almaya gittik ama kalmamıştı yeni sipariş verdik’ şeklinde geri dönüşler alınca oldukça mutlu olduğunu söyledi.