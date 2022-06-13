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‘Mısto’ türküsü remikslendi

Müslüm Eke ve Mustafa Eke, milyonlarca dinlenen hit türküleri “Mısto”nun remiks versiyonunu hazırladı.

13 Haziran 2022 Pazartesi 13:34
‘Mısto’ türküsü remikslendi

HABER: DİNÇER KARACALAR

2016 yılında “Bir Tel Bir Nefes” albümüyle müzik dünyasında yerlerini alan Müslüm Eke ve Mustafa Eke, o günden bu yana yaptıkları her çalışmayla dikkatleri çekmeyi başarıyor. İkili, yaz aylarını da sürpriz bir çalışmayla karşılıyor. 

AMACIMIZ GENÇLERE TÜRKÜLERİ SEVDİRMEK

Türkülerin iki özel sesi, 3 yıl önce çıkardıkları, milyonlarca kez dinlenen “Mısto” türküsünün remiks versiyonunu hazırladı. Söz ve müziği İlhan Erten’e ait olan eserin bu yeni versiyonu, türküseverlerin beğenisine sunuldu. “Amacımız gençlere türküleri sevdirmek” diyen Müslüm Eke ve Mustafa Eke, farklı bir yorum kattıkları “Mısto” ile bu yaza damga vuracak.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Müslüm EkeMustafa EkeMıstoMısto Türküsü
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