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Miss & Mr Fashion TV Turkey 2021” Boğazda Gerçekleşti

Fashion TV güzelleri “İçimiz Yanıyor”

11 Ağustos 2021 Çarşamba 13:43
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Miss & Mr Fashion TV Turkey 2021” Boğazda Gerçekleşti

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Fashion TV Türkiye’nin yönetim kurulu başkanı Enis Onat’ın ev sahipliğinde ve koreograf Ferhan Aral’ın organize ettiği “Estetik International Miss & Mr Fashion TV Turkey 2021” güzellik yarışması Kuruçeşme’deki Oligark İstanbul’da yapıldı. Yarışmada Sivaslı 24 yaşındaki güzel, Dilara Kırmık birinci seçilerek taç giydi. Erkeklerde ise aynı zamanda kick boks dünya şampiyonu olan 25 yaşındaki Sinan Ulutürk birinci seçildi. Altmış finalistin katıldığı final gecesinde güzeller podyuma üzerinde orman yangınlarına atfen “İçimiz Yanıyor”yazılı t-shirtleri giyerek çıktılar ve ellerini kalplerine koyup yaşamını yitiren tüm canlılar için dua ettiler…

Dünyaca ünlü moda kanalı Fashion TV uluslararası yönetim kurulu başkanı ve kanalın kurucusu olan Michel Adam’ın onur konuğu olarak katıldığı, Fashion TV Türkiye yönetim kurulu başkanı Enis Onat’ın ev sahipliğinde, koreograf Ferhan Aral’ın organize ettiği, “Estetik International Miss & Mr Fashion TV Turkey 2021” güzellik yarışması Kuruçeşme’deki Oligark İstanbul eğlence mekanında yapıldı. Estetik International’ın sporsorluğunda gerçekleşen ve sunuculuklarını Demet Şener ile Mehmet Yıldırım’ın birlikte yaptıkları gece adeta bir moda şölenine dönüştü. Ünlü isimlerin yer aldığı büyük jüri ve davetliler ile renklenen gecede otuz kadın ve otuz erkek finalistten oluşan altmış kişilik güzeller Ebru Yener Beach Couture mayo, F4U-Fashion For You, BY Babgal ve Damat Tween kreasyonlarından oluşan defilelerde jüri karşısına geçti. Geceye 2019 Miss Sırbistan güzeli seçilen Nikolina Balyak özel konuk olarak katılırken, ayrıca kız vokallerden oluşan Aura Grubu, Elif Onur ve Zehra söyledikleri şarkıları ile beğeni topladılar…

Güzeller taç giydiler…

Yarışmada beş çift jürilerden tam not alarak dereceye girerek taç giydiler. Sivaslı model ve moda yazarı olan 24 yaşındaki güzel, Dilara Kırmık birinci seçilerek taç giydi. Birinci seçilen güzellere taçlarını geçtiğimiz yıl birinci seçilen Elif Yılmaz taktı. Erkeklerde ise aynı zamanda 2015 ve 2018 kick boks dünya şampiyonu olan 25 yaşındaki Sinan Ulutürk birinci seçildi. 

İkincilik tacını Duygu Cerit (26) ile Mert Albayrak, üçüncülük taçını Semin Emran(30) ile Kadir Berkan Kaya(20), dördüncülük taçını Azeri güzel Mihriban Samadova(17) ile Tuna Güngör, beşincilik taçını ise Begüm Yüre ile Alper Aksaç giydiler.

   

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Miss & Mr Fashion TV Turkey 2021 Boğazda GerçekleştiFashion TV Güzelleri İçimiz Yanıyor
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