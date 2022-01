Haber: Hüseyin Uygur

Miss Best body kraliçesi Nevide ÇİÇEK, in Kırmızı Halı Sunuculuğunu Üstlendiği Enes Furkan bilgicin düzenlediği siyah inci ödül töreninde ilk ödülünü aldı ve o gecede kırmızı halı sunucusu oldu moda tasarımcısı aydan yurt Karamanın tasarladığı elbiseyi giydi ve herkesin beğenisini topladı güzeller güzeli Nevide çiçek aldığı ödülü her zaman arkasında duran onu tek bırakmayan Annesi ve Ananesi adına kaldırdı.