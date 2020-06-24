Misafirlerini 20 Odalı Villasinda Ağırlıyor

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Daha önceleri Çeşme’de yaptığı villalar ile tanınan Ünlü prodüktör Cemil Üngör İstanbul’dan gelen sanatçı dostlarını ve yakınlarını Çeşmede yeşillikler içinde bir olimpik havuz, şelaleler, türk hamamı bulunan 20 odalı iki ayrı misafir villasında konuk ediyor. Konu hakkında; Bizler eşi dostu fazla olan insanlarız gelenimiz gidenimiz sağolsunlar eksik olmaz buraların dili olsada konuşsa kimleri ağırladığını bir bir anlatsa aslına bakarsanız yetmiyorda bunun farkındayım ama imardan bu kadar izin çıktı diye esprili bir şekilde cevap veriyor. Aynı zamanda müzik dünyasında da “sanattan insana bir köprü olma” misyonu ve prodüktör kimliğiyle öne çıkan.

Cemil Üngör iş yaşamında gösterdiği başarılarını daha da yükseltmeyi hedefleyen bir iş insanı. İzmir Çeşme’de 2019 yılında açılan Serenity Çeşme Otel’in de sahibi olan Cemil Üngör misafirlerini ağırlamaktan çok mutlu olduğunu dile getiriyor.