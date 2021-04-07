YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

2020 yılında otizmli çocuklara ve ailelerine yardımcı olmak adına kurulan Mis Kokulu Çocuklar Derneği, faaliyetlerini yürütmek adına bir otizm köyü ve okul kurma hazırlığı hayalini gerçekleştirebilmek için ilk genel kurul toplantısını gerçekleştirerek tüzel kuruluşunu tamamladılar.. Kurmayı hayal ettikleri okulun yaklaşık olarak 10 dönüm üzerinde olması hedefleniyor. Dernek Başkanı Serkan Aygören, Onursal Başkan Suat Yalçın ile birlikte otizmli çocukları dört duvar arasına sıkıştırmaktan ziyade ormanda verecekleri eğitimlerle hem toprakla buluşturmak hem de hayvan sevgisiyle rehabilite etmeyi amaçladıklarını söyledi. Okulda aynı zamanda otizmli çocukların ebeveynlerine ücretsiz psikolojik destek vermekle birlikte çeşitli etkinliklerle ailelerin bir araya getirilmesi ve sosyal etkileşim yaratılması planlanlıyorlar.

Mis Kokulu Çocuklar Derneği’nin en önemli çalışması otizmi nasıl engelleriz başlığı altında gerçekleştirecekleri paneller olacak. Dernek üyelerinden Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Vedat Bayer bizlere, otizm konusunun sadece otizmli aileleri değil evlenmeyi planlayan çiftleri de ilgilendirdiğini belirtti. Dr. Vedat Bayer, evlilik öncesi yapılabilecek bazı testler sonucunda ileride doğacak bebeğin otizmli olup olmayacağının önceden belirlenebileceğini ve çiftlerin evlenmeden önce bu durumun önüne geçip önlem alabileceğini vurguladı.

Dernek aynı zamanda planları arasında yeterli kaynağa kavuşabilirlerse Akdeniz’de tatil köyü kurmayı planlıyor. Türkiye’de tatil yapmakta sıkıntı yaşayan özel gereksinimli bireyler ve aileleri için kurulması planlanan tatil köyünde çalışacak olan personel gelecek olan misafirlere sorunsuz bir tatil geçirmeleri için özel eğitimler verilecek. Dernekle alakalı tüm bilgilere www.miskokulucocuklar.org adresinden ulaşabilirsiniz. Konu hakkında bilgi veren Dernek Başkanı Serkan Aygören; Mis Kokulu Çocuklar Derneğinin kuruluş amacı otizmli çocuklara ihtiyaç duydukları eğitimleri verebilmek ve topluma adapte edebilmektir. Aynı zamanda çocuklarıyla birlikte bu süreci atlatan ailelere de psikolojik destek vererek neler yapmaları gerektiğini gösterebilmektir. Derneğimiz yakın zamanda çocukların toprakla buluşacağı ve eğitim alabileceği bir okul kurma hazırlığı içindedir. Dedi.

Gazetemizin yazarlarından Yaşar Şenyüz’ünde yönetimde görev aldığı. Mis Kokulu Çocuklar Derneği ilk Genel Kurulu’nu 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü'nde Şişli Nazım Hikmet Ran kültür merkezinde pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleştirdi. Günü anılarda saklamak için toplu fotoğraf çektiren üyeler fotoğrafçının deklanşöre basacağı zaman hep birlikte bir kaç saniye için maskelerini çıkartıp çekim bittikten sonra tekrar yüzlerini kapattılar.