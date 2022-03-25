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MİNİBÜSTE TALK SHOW

Bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu  ve  sunucu Sinan Çalışkanoğlu'nun sessizliğinin sebebi  belli oldu.

25 Mart 2022 Cuma 13:40
MİNİBÜSTE TALK SHOW

HABER: DİNÇER KARACALAR

Dijital dünyaya adım atan Çalışkanoğlu'nun  KOP-ART TV  adlı Youtube kanalı bu hafta yayına başladı.

Kanalın içinde yer alan MİNİBÜS adlı eğlence programında birbirinden ünlü konukları ağırlamaya başlayan Çalışkanoğlu, uzun zamandır üzerinde çalıştığı projesini, hayata geçirmekten dolayı son derece mutlu olduğunu kaydetti.

Programın çekimi tamamlanan bölümlerinde,  şimdiye kadar ;

Onur Buldu, Ümit Erdim , Onur Atilla, Doğan Akdoğan ve Chaby Chan gibi ünlü isimler,  yer aldı.

Sinan ÇALIŞKANOĞLU ile MİNİBÜS programı , her hafta cuma günü yeni bölümleriyle, Youtube ekranlarında olacak.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Sinan Çalışkanoğlu
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