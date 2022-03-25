MİNİBÜSTE TALK SHOW

HABER: DİNÇER KARACALAR
Dijital dünyaya adım atan Çalışkanoğlu'nun KOP-ART TV adlı Youtube kanalı bu hafta yayına başladı.
Kanalın içinde yer alan MİNİBÜS adlı eğlence programında birbirinden ünlü konukları ağırlamaya başlayan Çalışkanoğlu, uzun zamandır üzerinde çalıştığı projesini, hayata geçirmekten dolayı son derece mutlu olduğunu kaydetti.
Programın çekimi tamamlanan bölümlerinde, şimdiye kadar ;
Onur Buldu, Ümit Erdim , Onur Atilla, Doğan Akdoğan ve Chaby Chan gibi ünlü isimler, yer aldı.
Sinan ÇALIŞKANOĞLU ile MİNİBÜS programı , her hafta cuma günü yeni bölümleriyle, Youtube ekranlarında olacak.
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