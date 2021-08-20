MFÖ ÜÇ YIL ARADAN SONRA İSTANBUL’DA HAYRANLARI İLE BULUŞOR…

BURHAN AKDAĞ

İSTANBUL

İstanbul’un ilk açık hava, kültür, sanat ve Etkinlik Alanı olan Yeni Bir Yaşam Etkinlik Alanı’nda 21 Ağustos cumartesi akşamı MFÖ hayranları ile buluşuyor..

MFÖ 3 yıl aradan sonra Kemerburgaz kent ormanında hayranlarını ile buluşacak. İstanbul’da bu yaz oldukça renkli ve lezzetli, bir o kadar da eğlenceli geçerken, Güneyde yaşanan Yangın felaketi ile ilgili olarak yapılması gereken Cem Adrian ve Koray Avcı konserleri ileri bir tarihe ertelenmişti…

Açık havada, orman içinde ve Yıldızların altında yapılacak olan MFÖ konserine ilgi çok büyük. Üç yıldır İstanbul’da sahne almayan MFÖ bu gece için çok özel bir şekil de hazırlanıyor…

Daha Önce yapılan Suat Suna, Yeni Türkü ve Duman konserlerinde, müzik severler doğa ile baş başa müzik ile dopdolu yaşadıkları bir geceye yenisini MFÖ ekleyecekler…