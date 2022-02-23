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Metin Özülkü; Aramızda şiddetli geçimsizlik var!

23 Şubat 2022 Çarşamba 13:21
Metin Özülkü; Aramızda şiddetli geçimsizlik var!

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Eda – Metin Özülkü geçtiğimiz akşam Four Seasons Aqua'da sahne aldılar.

İstanbulluların yoğun ilgi gösterdiği gecede 3 saat sahnede kalan sanatçılar, 90’lardan bugüne uzanan geniş repertuvarlarıyla izleyenlere muhteşem bir gece yaşattılar.

Bu acıklı şarkılar evlendikten sonra ortaya çıktı

Şarkı aralarında Eda Özülkü ile 39 yıldır beraber olduklarını anlatan Metin Özülkü; “Nedense bu acıklı şarkılar evlendikten sonra ortaya çıktı. Oysa aramızda şiddetli geçimsizlik var” sözleriyle, konukları güldürdü. Metin Özülkü; “İlk evlendiğimiz yıllarda çok borcumuz vardı. ‘Hey Corç Versene Borç’ şarkısını yaptım ve o şarkıdan kazandıklarımızla tüm borçlarımızı ödedik” dedi.

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Metin Özülkü Aramızda şiddetli Geçimsizlik Var
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