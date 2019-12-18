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METİN ÇANAK'TAN ALEYNA TİLKİ'YE BÜYÜK GÖNDERME

Oyuncu ve müzisyen Metin Çanak Gençlik ve Spor Bakanlığı'na teşekkür etti.

METİN ÇANAK'TAN ALEYNA TİLKİ'YE BÜYÜK GÖNDERME

Oyuncu ve müzisyen Metin Çanak Gençlik ve Spor Bakanlığı'na teşekkür etti.

18 Aralık 2019 Çarşamba 13:00
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METİN ÇANAK'TAN ALEYNA TİLKİ'YE BÜYÜK GÖNDERME

İSTANBUL- Aleyna Tilki'yi "ilham veren gençler" listesinden çıkaran Bakanlığın en doğru kararı verdiğini savunan Metin Çanak "erken gelen şöhreti taşımak zordur.

Aleyna da bu şöhreti taşıyamıyor. Zira haber olabilme adına her şeyi mubah görmek toplum nezdinde hele de bu yaşta olan biri için son derece tehlikeli. Bu hayatta her şeyin bir sonu var. Bu şekilde devam ederse bu şöhretin uzun sürmeyeceğini düşünüyorum.

Aleyna Tilki'nin yaşam ve davranış biçimi gelenek ve göreneklerine bağlı yaşayan Türk insanının kabul edebileceği bir durum değil. Kendisine ağabey tavsiyesi bu toplumun değerlerine değer vererek yaşamasıdır.

Haber: Elif Hayvalı 

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Son Güncelleme: 18.12.2019 05:48
Anahtar Kelimeler:
ödülAleyna TilkMetin çanak
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