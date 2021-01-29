HABER: KIVANÇ TERZİOĞLU

Mesut KURŞUN, 26 Şubat 1996 ŞanlıUrfa Siverek ilçesinde dünyaya gözlerini açtı. Köylü bir ailenin 6 çocuktan ortancası, bir ablası bir abisi 3 kız 3 erkek kardeşler. Eğitim sürecini Siverek Gedik köyü ilkokulu daha sonra Karacadağ ortaokuluna gitti. Annesine ve Babasına yardımcı olabilmek için diplomasını aldıktan sonra eğitim hayatını Üniversiteye taşıyamadan bırakmak zorunda kalır. 2009 yılları başlarında İstanbul’a gelip çalışmaya başlar. Maddi durumları iyi olmayan Mesut, İstanbul Gedik Paşa semtinde ayakkabı atölyesinde çalışmaya başlar.

Ayakkabı imalat bölümünde 5 sene kadar çalışır daha sonra Laleli Özkan Shoes firmasında depo kalite kontrolcü olur 2.5 sene sürer ve işi bırakır. O dönemlerde bir sürü iş deneyimi kazanır. Aynı zamanda da elinden geldiğince kendini geliştirmeye odaklanmıştır. Sürekli farklı iş deneyimleri olan Mesut Kuşun, eline geçen her fırsatı doğru bir şekilde değerlendirir ama hiçbir işin kendini istediği noktaya ulaşabileceğini göremez. Bugüne kadar yaptığı işlerin kendisini temsil etmediğini belirten Mesut Kuşun, oyunculuk kararı alır. Her insanın bu dünyaya geliş amacı vardır. Birşeyleri başarmak için çok geç olsa da ne istediğine kendinden oldukça emin bir şekilde karar vermiştir ve Oyunculuğu araştırmaya başlar. Doğru bir eğitim alabileceği adresi, doğru kişiyi bulana kadar araştırmaya devam eder. O esnada kendini kitap okumaya, geliştirmeye eksiklerini bulmaya ve tamamlamaya çalışır.

Bir arkadaşı BERNA TÜRKKAN'ı önerene kadar kafası hep sorularla doludur… Kim bu Berna Türkkan diye araştırır sürekli, oldukça iyi bir eğitim verdiğini görür ve doğru adresin burası olduğuna karar verir. Bir iki hafta sonra BERNA TURKKAN ile yolları metro istasyonunda kesişir. Mesut, çok heyecanlanır… Önce çekinir ama cesaretini toplayıp Berna Türkkan’ın yanına gider ve o güzel-kara kara bakan gülen gözleriyle kendini tanıtır ve kendini sevdirmeyi başarır randevusunu kaderin ciğerinden söküp alır ve hiç zaman kaybetmeden en kısa zamanda eğitim almaya başlar.

Berna Türkkan Casting Oyunculuk Akademisi, Mesut için yarım kalan tüm eğitimlerinin ve yeni hayatının başlangıcı olmuştur. Hem oyunculuk eğitimini hem de menajerliği üstlenen BERNA TÜRKKAN ile yollarının hiç ayrılmayacağını da belirten Mesut ‘’Berna Hocamın gurur duyacağı oyuncularından biri olacağıma yürekten inanıyorum. Ve birgün Mesut Kurşun adını duyduğunuzda Berna Hocamın varlığına şükrettiğimi de her daim duyacaksınız. İnanıyorum ki bizi Yaradan karşılaştırdı. O, çok özel bir insandır. Hocama, sonsuz sevgi ve saygılarımı sunarım.’’