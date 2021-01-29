Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1486
ALTIN
439.447
DOLAR
7.2828
STERLİN
9.9969
EURO
8.8519
Güneş enerjisi santralinin kurulum sonrası işletme hakkı 10 yıl süreyle kiraya verilecek
Güneş enerjisi santralinin kurulum...
122.271 m² alan 5 yıllığına kiraya verilecek
122.271 m² alan 5...
Sözleşmeli Personel Alınacak
Sözleşmeli Personel Alınacak
20 adet taşınmaz ihale usulü ile kiraya verilecek
20 adet taşınmaz ihale...
Akademik Personel Alınacak
Altınbaş Üniversitesi 23 akademik...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Mesut KURŞUN

Kıvanç Terzioğlu’nun haberi için tıklayınız...

29 Ocak 2021 Cuma 16:50
8 Okunma
Mesut KURŞUN

HABER: KIVANÇ TERZİOĞLU

Mesut KURŞUN, 26 Şubat 1996 ŞanlıUrfa Siverek ilçesinde dünyaya gözlerini açtı. Köylü bir ailenin 6 çocuktan ortancası, bir ablası bir abisi  3 kız 3 erkek kardeşler. Eğitim sürecini Siverek Gedik köyü ilkokulu daha sonra Karacadağ ortaokuluna gitti. Annesine ve Babasına yardımcı olabilmek için diplomasını aldıktan sonra eğitim hayatını Üniversiteye taşıyamadan bırakmak zorunda kalır. 2009 yılları başlarında İstanbul’a gelip çalışmaya başlar. Maddi durumları iyi olmayan Mesut, İstanbul Gedik Paşa semtinde ayakkabı atölyesinde çalışmaya başlar.

Ayakkabı imalat bölümünde 5 sene kadar çalışır daha sonra Laleli Özkan Shoes firmasında depo kalite kontrolcü olur 2.5 sene sürer ve işi bırakır. O dönemlerde bir sürü iş deneyimi kazanır. Aynı zamanda da elinden geldiğince kendini geliştirmeye odaklanmıştır. Sürekli farklı iş deneyimleri olan Mesut Kuşun, eline geçen her fırsatı doğru bir şekilde değerlendirir ama hiçbir işin kendini istediği noktaya ulaşabileceğini göremez. Bugüne kadar yaptığı işlerin kendisini temsil etmediğini belirten Mesut Kuşun, oyunculuk kararı alır. Her insanın bu dünyaya geliş amacı vardır. Birşeyleri başarmak için çok geç olsa da ne istediğine kendinden oldukça emin bir şekilde karar vermiştir ve  Oyunculuğu araştırmaya başlar. Doğru bir eğitim alabileceği adresi, doğru kişiyi bulana kadar araştırmaya devam eder. O esnada kendini kitap okumaya,  geliştirmeye eksiklerini bulmaya ve tamamlamaya çalışır.

Bir arkadaşı BERNA TÜRKKAN'ı  önerene kadar kafası hep sorularla doludur… Kim bu Berna Türkkan diye araştırır sürekli, oldukça iyi bir eğitim verdiğini görür ve doğru adresin burası olduğuna karar verir. Bir iki hafta sonra BERNA TURKKAN ile yolları metro istasyonunda kesişir. Mesut, çok heyecanlanır… Önce çekinir ama cesaretini toplayıp Berna Türkkan’ın yanına gider ve o güzel-kara kara bakan gülen gözleriyle kendini tanıtır ve kendini sevdirmeyi başarır randevusunu kaderin ciğerinden söküp alır ve hiç zaman kaybetmeden en kısa zamanda eğitim almaya başlar.

Berna Türkkan Casting Oyunculuk Akademisi, Mesut için yarım kalan tüm eğitimlerinin ve yeni hayatının başlangıcı olmuştur. Hem oyunculuk eğitimini hem de menajerliği üstlenen BERNA TÜRKKAN ile yollarının hiç ayrılmayacağını da belirten Mesut ‘’Berna Hocamın gurur duyacağı oyuncularından biri olacağıma yürekten inanıyorum. Ve birgün Mesut Kurşun adını duyduğunuzda Berna Hocamın varlığına şükrettiğimi de her daim duyacaksınız. İnanıyorum ki bizi Yaradan karşılaştırdı. O, çok özel bir insandır. Hocama, sonsuz sevgi ve saygılarımı sunarım.’’

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Mesut KURŞUNBerna Türkkan Casting Oyunculuk Akademisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rıdvan Arslan
Rıdvan Arslan
Serdar Can Kurt
Serdar Can Kurt
Burcu Güneş‘ten albüm müjdesi!
Burcu Güneş‘ten albüm müjdesi!
Derya Şen ilk klibini melekleriyle tanıttı
Derya Şen ilk klibini melekleriyle tanıttı
Ersan Erdura’dan 44 yıl sonra ‘Çocuk Gözler’
Ersan Erdura’dan 44 yıl sonra ‘Çocuk Gözler’
Çocuklara sömestr tiyatro hediyesi
Çocuklara sömestr tiyatro hediyesi
Gazanfer Özcan Ailesi’ne “Styling’ci” gelin geldi
Gazanfer Özcan Ailesi’ne “Styling’ci” gelin geldi
Genç Şarkıcıdan Yeni Single “Buz” 
Genç Şarkıcıdan Yeni Single “Buz” 
TURGUT TURCİHAN'DAN YENİ SİNGLE "BUZ"
TURGUT TURCİHAN'DAN YENİ SİNGLE "BUZ"

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma