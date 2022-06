MERYEM UZERLİ SİNEMA SÖYLEŞİLERİNİN FİNALİNİ YAPTI

İSTANBUL- Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl 28 Mayıs-12 Haziran tarihleri arasında ikincisi düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Sinema Söyleşileri son gününü yaşadı. Atlas 1948 Sineması’nda gerçekleştirilen söyleşilerinin bugünkü son konuğu ise, ünü Türkiye sınırlarını aşan, dünyanın birçok yerinde hayran kitlesi bulunan oyuncu Meryem Uzerli oldu.

Türk Sineması İle Gurur Duyuyorum

Gençlerin enerjisine hayran kaldığını, öğrencilerle bir arada olmaktan ve onların gösterdiği bu sevgiden büyük mutluluk duyduğunu belirten Uzerli, Türk sineması hakkında; “Türk sinemasının sanatsal dünyası, gurur verici. Hangi ülkelere gidersem gideyim Türk sineması ve Türk dizilerinden bahsediyorlar. Ülkemizde çok başarılı sanatçılar, inanılmaz yetenekli oyuncular, yönetmenler, projeler var. Bu başarıları duyuyor olmak beni çok mutlu ediyor” diyerek, Ferzan Özpetek’e büyük hayranlık beslediğini şu sözleriyle anlattı: “Ferzan Bey’in ‘Karşı Pecere’ filmini yanılmıyorsam 15 kere izlemişimdir, çok severim. Bence kendisi olağanüstü bir yönetmen.”

Hayatımın Filmi “Her Zaman Umut” Olmalı

Öykü Karayel’in oyunculuğunu çok beğendiğini, kendisini çok yetenekli bulduğunu belirten Uzerli, eğer bir gün kendi hayatının filmi çekilirse adının “Her Zaman Umut” olmasını, kendisini de Öykü Karayel’in oynamasını istediğini belirtti.

Oynadığım Tüm Karakterlerin Bende İzi Var

Dünyada birçok ülkeyi gezen Uzerli, gazeteci Ömür Sabuncuoğlu’nun “Oynadığınız karakterlerin hangisiyle daha çok tanınıyorsunuz?” ilgili sorusuna; “Bu ülkeye göre değişiyor. Bazen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden ‘Suzi’ diyorlar. Bazen ‘Hürrem’ diyorlar, bazen ‘Meryem’, bazı ülkelerde Annemin Yarası filminden ‘Mariya’ diyorlar. Benim içinse, her proje ve her karakter bende iz bırakmıştır. Hayatımızda buluştuğumuz, tanıştığımız ve bağ kurduğumuz insanların bizde bıraktıkları izler gibi bende oynadığım tüm karakterlere bu bağı kurdum ve her biri bende iz bıraktı” dedi.

Çok Yakında Karşınızdayım

Yeni bir projeye hazırlandığını ve yakın zamanda çekimlerinin başlayacağını müjdeleyen güzel oyuncu, değerlendirmeyi düşündüğü sinema projelerinin de olduğunu söyledi. Onlarca hayranının katıldığı salonda, alkışlarla dinlenen Üzerli, Sinema Söyleşilerinin son gününde yoğun sevgi seli ile uğurlandı.

HABER: ELİF HAYVALI