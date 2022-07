Merve Ege Kıpır kıpır geliyor

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Geçtimiz aylarda Avrupa Müzik etiketiyle çıkardığı "Ayrılmayalım" şarkısıyla müzik dünyasına başarılı bir giriş yapan Merve Ege, şimdi de Fantazi-Pop tarzındaki kıpır kıpır yaz şarkısı "Ah Be Kader"i sevenleriyle buluşturmaya hazırlanıyor. Sözü ve müziği Özgür Ata'ya ait olan 'Ah Be Kader'in düzenlemesini Hasan Can Şimşek, mix mastering’ini ise Enver Akarçalı yaptı.

Bir yandan müzik çalışmalarına devam eden Merve Ege, "Yeni şarkımız için oldukça heyecanlı ve kıpır kıpırım. Müzik sektöründe yer almak ve muzikseverlerin dikkatini çeken çalışmalar yapmak benim için gerçekten çok önemli. Birbirinden güzel eserler ile bomba gibi geliyoruz" dedi.