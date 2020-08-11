MERTCAN BOYLU’DAN YA SONRA

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

Başarılı işletmeci Mertcan Boylu yine yemekleriyle ve eğlencesiyle kendinden söz ettirecek muhteşem bir mekana imza atmış. Ya Sonra'nın leziz mezeleri şimdiden herkesin dilinde. Mekanın meze menüsü bir hayli zengin. Topik ve somon pastırma menünün öne çıkan lezzetlerinden. Şimdiye kadar pek çok mekanı işleten ve popüler yapan Mertcan Boylu Karaköy'de güzel bir müzik ziyafeti eşliğinde kaliteli bir yemek yemek istiyorsanız YA SONRA 'yı deneyimlemenizi tavsiye ediyor.



